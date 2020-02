Dwa lata temu w komunikator zainwestował sam Brian Acton, współtwórca niezwykle popularnego i należącego od kilku lat do Facebooka WhatsAppa. Nie tylko zasilił ich konto o 50 milionów dolarów pozwalając na sprawniejszy rozwój, ale też dołączył do zarządu Signal Foundation. I ostatnie miesiące pokazują, że Signal potrafi zmieniać się w mgnieniu oka. Doczekał się wsparcia na nowych urządzenia, znikających po obejrzeniu multimediów, a także uwielbianych naklejek i reakcji w formie emoji. Niby kosmetyka, ale to właśnie ona przyciąga do siebie użytkowników — chętnych często zapłacić niemałe pieniądze za takie dodatki w swoich konwersacjach. Po drodze zapowiedziano też nową formę szyfrowania wiadomości dla rozmów grupowych.

Przyjemne z pożytecznym

Komunikator z każdą aktualizacją staje się coraz bardziej rozbudowany i przystępny. Tym samym staje się coraz bardziej atrakcyjnym dla wszystkich, nie tylko geeków. To proces który będzie trwał — i prawdopodobnie nigdy nie uda im się pobić popularności chociażby Messengera. Mimo wszystko sprawniejszy rozwój i środki na reklamę dają mu dużo większą szansę. A w połączeniu z doskonałymi recenzjami i zapewnieniem o bezpieczeństwie platformy napływającej zewsząd — ma szansę przyciągnąć uwagę i trafić do świadomości użytkowników. A opowiadanie jak muszą kombinować by zaimplementować nawet takie niepozorne dodatki jak naklejki (do tego celu zbudowali specjalny system, gdzie każdy zestaw obrazków jest zaszyfrowany osobnym kluczem) dodaje im jeszcze więcej wiarygodności. Trzymam mocno kciuki — za dalszy rozwój i coraz większą popularność. Bo skoro można naprawdę wymieniać wiadomości za darmo, bez oddawania w zamian swoich danych, to czemu nie?

