O nowym systemie SI2PEM poinformowała dziś na konferencji online Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. Z przekazanych na spotkaniu informacji wynika, iż cały system powstawał od dwóch lat, a jego koszt zamknął się w kwocie 11 mln zł, z czego 3 mln przeznaczono na zakup serwerów i oprogramowania.

Mariusz Zdrodowski, p.o. dyrektora Instytutu:

W systemie SI2PEM znalazło się 602 tys. rekordów ze stacjami bazowymi naszych operatorów rozlokowanymi w całym kraju – 11 294 stacji Orange i T-Mobile, 8 939 należących do Play, a 7 597 do Plusa.

Rafał Pawlak, ekspert Instytutu Łączności:

Łącznie operatorzy przekazali do SI2PEM ponad 602 tysięcy rekordów dotyczących stacji bazowych. Każdy rekord to inne azymuty, pasma, ale na przykład wspólne identyfikatory. Zasób ten posegregowano wg identyfikatorów i zliczono, ile ich jest. Następnie porównano z rejestrami UKE.

Na stronie SI2PEM można od dziś sprawdzić poziom natężenia promieniowania elektromagnetycznego (PEM) każdej z tych stacji bazowych w naszej lokalizacji z dokładnością do 1 metra kwadratowego. Po jej wpisaniu w polu wyszukiwania na mapie wyświetlą się nam punkty pomiarowe z dokładnym polem natężenia, oznaczone kolorem odpowiadającym wybranym wartościom.

Minister Janusz Cieszyński, sekretarz stanu ds. cyfryzacji w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów:

Od dziś każdy może sprawdzić wartości natężenia PEM w dowolnym miejscu w Polsce, zarówno wartość wyestymowaną przez system – jak i wynikającą z pomiarów wykonywanych przez akredytowane laboratoria. Do tej pory te dane w formie papierowej trafiały do organów środowiskowych. Teraz w cyfrowej formie trafiają do SI2PEM.