Grzegorz Ułan, Antyweb.pl: Zapytam od razu wprost – jestem laikiem, wytłumacz mi proszę i naszym Czytelnikom w przystępnych słowach, jak to możliwe, że kamera w smartfonie potrafi ocenić i zdiagnozować takie funkcje życiowe? Skąd mamy mieć pewność, że to nie jest jakiś losowy ciąg liczb, generowany przez tę aplikację?

Remi Kościelny, Co-Founder & CEO at MX Labs: Kamera analizuje skład światła odbitego od skóry – zdalna fotopletyzmografia – metoda, która to umożliwia daje nam możliwość pozyskania różnego rodzaju sygnałów, na podstawie których następnie estymowany jest puls i ciśnienie krwi. Nasza technologia wizualizuje przepływ krwi w czasie rzeczywistym na Twojej twarzy – dzięki temu widzisz i czujesz, że puls w ciele “zgadza” się z tym na ekranie. Swoją drogą, tętno miałeś lekko przyśpieszone ;)

Grzegorz Ułan: Tak mam, jak daję się nagrywać kamerą :). No dobrze, to równie przejrzyście i obrazowo poproszę teraz – czym jest opracowana przez Was technologia Shen.AI? Na co już dziś pozwala i na co będzie pozwalała w przyszłości?

Remi Kościelny: Shen.AI umożliwiają bezdotykowy pomiar parametrów życiowych wyłącznie za pomocą smartphona. Pierwsza, testowana przez Ciebie wersja umożliwia pomiar pulsu i jego zmienności. Jeszcze w tym roku możliwym stanie się pomiar ciśnienia krwi, a w dalszej kolejności będziemy zajmować się pomiarami składu ciała, metryk mentalnych – takich jak stres, zmęczenie, niepokój, zdrowie i piękno skóry i wiele innych. Niektóre z tych obszarów otrzymają dedykowane aplikacje konsumenckie.