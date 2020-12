Sharp 65BL5EA udowadnia, że tani nie oznacza zły – recenzja

Android TV w telewizorze Sharp 65BL5EA oceniam pozytywnie i nie mam do niego żadnych większych uwag. Szczególnie przydatna jest też funkcja Chromecasta, która pozwala na udostępnianie obrazu ze smarfona/tabletu na telewizorze przy pomocy jednego kliknięcia. To spore ułatwienie, które pozwala też na obsługę np. YouTube’a bezpośrednio ze smartfona.

Sharp 65BL5EA – jakość dźwięku

Do dźwięku w tanich telewizorach raczej nikt nie przykłada uwagi, ale podobno w przypadku tego modelu, za projekt nagłośnienia odpowiada znana firma – Harman/Kardon. Najważniejszy jest jednak fakt, że poza dwoma głośnikami stereo o mocy 10 W, mamy też tutaj głośnik niskotonowy o mocy 15 W, który znacznie poprawia pokrycie niskich tonów. To istotna kwestia w szczególności w przypadku filmów, a już sobie ustaliliśmy, że akurat pod tym względem Sharp 65BL5EA nie ma się czego wstydzić. I podobnie jest z nagłośnieniem, nie jest rewelacyjne, zwykły soundbar sporo by tutaj poprawił, ale nie jest też tragicznie. Dźwięk jest nieco płaski, brakuje mu detali, szczęgólnie w wysokich tonach, ale poza tym jest poprawny. Dopóki nie sprawdzicie jak dany film brzmi z zewnętrznymi głośnikami, to prawdopodobnie nie będziecie mieli na co narzekać ;-).

Sharp 65BL5EA – podsumowanie

Cena detaliczna: ~2900 PLN

Biorąc pod uwagę cenę, Sharp 65BL5EA okazuje się całkiem przyzwoitym telewizorem. Co prawda w ostatnim czasie pojawiło się sporo ciekawych konkurencyjnych modeli, jak chociażby JVC LT-65VA8000, który oferuje wsparcie dla Dolby Vision i lokalne wygaszanie stref, ale Sharp nie stoi na straconej pozycji. Przyjemny design, solidne wykonanie, sprawnie działający Android TV i matryca o świetnym kontraście sprawiają, że to ciekawa propozycja w cenie do 3000 PLN i rozmiarze 65 cali. To także potwierdzenie, że dzisiaj nie trzeba wydać majątku aby kupić telewizor o tak dużej przekątnej i jeszcze móc go całkiem komfortowo oglądać. Taki postęp mi się podoba.

Oczywiście Sharp ma też swoje wady jak bardzo przeciętne kąty widzenia, nieporęczny pilot czy niska jasność maksymalna, ale nie są to czynniki dyskwalifikujące. Osoby poszukujące po prostu dużego wyświetlacza do filmów i telewizji powinny być zadowolone. Jeśli natomiast macie większe wymagania, lubicie oglądać sport i grać na ekranie telewizora, to proponowałbym jednak spojrzeć na nieco wyższą półkę, aby się nie zawieść. Czasami zejście z rozmiarem o stopień niżej może być lepszą decyzją, jeśli pozwoli wam to kupić np. telewizor z matrycą 120 Hz.

+ Android TV

+ Google Play i obsługa gier

+ Świetny kontrast

+ Niezła równomierność podświetlenia

+ Wsparcie dla wielu formatów plików multimedialnych

– Przeciętne kąty widzenia

– Duży i nieporęczny pilot

– Niska maksymalna jasność jak na telewizor HDR