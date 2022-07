Listę otwiera "Sandman" od Netfliksa, przy którego produkcji czuwa autor komiksów z tym bohaterem. Nie jest to pierwsza próba przeniesienia ich na ekran, ale tym razem wiele osób spodziewa się udanej adaptacji. Premiera już 5 sierpnia na Netfliksie, natomiast Disney+ szykuje dwie serie oparte na postaciach z komiksów Marvela. "I Am Groot" to mini-seria składająca się z 5 odcinków przedstawiająca losy Baby Groot, a kolejnym rozszerzeniem uniwersum będzie "She-Hulk", czyli kobieca wersja zielonego Avengersa. Niektórzy wskazują już teraz problemy z poziomem CGI w tej produkcji, ale może do premiery wszystko zostanie poprawione względem tego, co widzimy na zwiastunach.

Czy Ród smoka powtórzy sukces Gry o tron?

Fabien Frankel jako Ser Criston Cole, Źródło: HBO

Czy od 22 sierpnia wszyscy będą mówić o "Rodzie smoka", podobnie jak wyglądało to przez długi czas z "Grą o tron"? Serial bił rekordy popularności i oglądalności, więc HBO będzie rozwijać ten świat w swojej ramówce. Cofamy się w czasie o 200 lat i przyjrzymy się rodowi Targaryenów. Końcówka miesiąca może należeć do Gwiezdnych wojen, bo nadchodzi premiera "Andora" na Disney+. Jak sprawdzi się szpiegowska odsłona seriali w uniwersum Star Wars? Serial nie zdradza zbyt wiele, ale może po "Obi-Wanie" karty się odwrócą i zadowoleni będą wszyscy.