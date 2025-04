Sensacja na Marsie. Odkryliśmy tajemnicę Czerwonej Planety

Mars nadal skrywa przed nami wiele tajemnic. Naukowcy podejrzewają, że miliardy lat temu Czerwona Planeta oferowała warunki do powstania życia. Do tego planeta potrzebowała gęstej atmosfery, której aktualnie nie ma. Pytanie, co się z nią stało, spędza naukowcom sen z powiek.

Łazik Curiosity jest częścią projektu Mars Exploration Program, który wylądował na Marsie jeszcze w 2012 roku. To oznacza, że przemierza pustkowia przez ponad dekadę. Do tej pory dokonał wiele odkryć, jednak nie było chyba wcześniej aż tak obiecujących danych.

Najnowsze odkrycia dokonane przez łazik Curiosity mogą przyczynić się do rozwiązania jednej z największych zagadek Czerwonej Planety – co stało się z jej dawną atmosferą i jak przebiegała ewolucja Marsa przez miliardy lat.

Wiemy co się stało z atmosferą Marsa

Od lat naukowcy zakładali, że Mars w odległej przeszłości posiadał grubą atmosferę bogatą w dwutlenek węgla oraz ciekłą wodę na powierzchni. Zgodnie z tą teorią, CO₂ i woda powinny reagować z marsjańskimi skałami, tworząc minerały węglanowe. Jednak dotychczasowe badania, zarówno z użyciem spektroskopii satelitarnej, jak i analiz prowadzonych przez wcześniejsze misje łazików, nie wykazały obecności przewidywanych ilości tych minerałów.

Punkt zwrotny przyniosły dane zebrane przez Curiosity na trzech stanowiskach w rejonie góry Mount Sharp w kraterze Gale. Naukowcy odkryli tam obecność syderytu – minerału węglanowego zawierającego żelazo – występującego w warstwach bogatych w siarczany.

Odnalezienie syderytu sugeruje, że węglany mogą być „ukryte” pod powierzchnią lub maskowane przez inne minerały, co tłumaczy ich wcześniejszy brak w danych satelitarnych. Jeżeli inne obszary Marsa, zawierające warstwy siarczanowe, również skrywają węglany, oznaczałoby to, że tylko część dawnego dwutlenku węgla została uwięziona w skałach. Reszta mogła zostać utracona do przestrzeni kosmicznej lub nadal pozostaje do odkrycia w innych pokładach.

Potwierdzenie tych wniosków w przyszłych misjach może pomóc lepiej zrozumieć, jak Mars zmienił się z planety z potencjalnie przyjaznym klimatem w dzisiejszą pustynię o cienkiej atmosferze.

Grafika: NASA