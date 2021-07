Scarlett Johansson pozwała Disneya za premierę „Czarnej Wdowy” w sieci

Uniwersum Marvela wstrząsa właśnie afera, mająca miejsce w rzeczywistym świecie. Scarlett Johansson, aktorka grająca rolę „Czarnej Wdowy” pozwała właśnie firmę Walt Disney Company, za to, że ten wprowadził film jednocześnie do kin i na platformę Disney+. Jeśli nie wiadomo o co chodzi, chodzi oczywiście o pieniądze.