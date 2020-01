Jak zaznacza idownloadblog możliwe, że Samsung Pass pojawi się na iPhone i wtedy Face ID będzie wykorzystywane do autentyfikacji użytkownika na smartfonach Apple – w takim wypadku faktycznie wykorzystanie ikony właściwej dla tego systemu było pewnie ustalane z amerykańską firmą i nie pojawiło się przypadkowo. Tyle tylko, że to nie jest pierwsza taka wpadka Samsunga, więc raczej przychylałbym się do scenariusza z agencją odpowiedzialną za przygotowanie prezentacji. Ktoś miał stworzyć oprawę graficzną na wydarzenie, szukał ikony do rozpoznawania twarzy, no i trafił w sieci akurat na taką. Później gonił czas, w pośpiechu nikt nie zwrócił na to uwagi. Jak to mówią, zdarza się nawet najlepszym. Na przyszłość warto pewnie poznać trochę sprzęt, bo używana przez koreańskiego producenta ikona podczas ustawiania rozpoznawania twarzy w smartfonach jest jednak zupełnie inna.

