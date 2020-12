Samsung Galaxy Tab S7+ – perfekcjonista pod choinkę

Samsung Galaxy Tab S7+ – ekran

Pierwsze co myślimy, słysząc słowo tablet, to ekran. Nie ma innej rodziny urządzeń, których charakter byłby bardziej zależny od jakości tego elementu niż właśnie tablety. Ten w Galaxy Tab S7+ jest z pewnością jednym z najlepszych, jaki Samsung dotychczas stworzył.

Jego eleganckie zaokrąglenia w rogach oraz minimalistyczne i symetryczne ramki nadają całemu urządzeniu bardzo nowoczesny charakter, ale to nie jego kształt robi największe wrażenie. Warto wspomnieć, że pod ekranem zaszyto czytnik linii papilarnych, który działa tak na aktywnym, jak i wygaszonym ekranie, pozwalając użytkownikowi na szybkie i bezpieczne odblokowanie swojego urządzenia.

Pierwszą rzeczą, jaka rzuci Wam się w oczy, po uruchomieniu tego 12,4-calowego ekranu Super AMOLED, będzie doskonała kolorystyka z piękną nasyconą czernią. Niesamowitą płynność obrazu zapewnia odświeżanie120 Hz, co w połączeniu z wysoką rozdzielczością 2800 × 1752 px daje krystalicznie czysty i czytelny obraz nawet na poruszanych obiektach interfejsu. Proporcje 16:10 pozwolą zarówno na wygodną edycję dokumentów, jak i pozwolą cieszyć się dużą powierzchnią wyświetlanego obrazu podczas oglądania filmów. Na potrzeby tych ostatnich tablet wyposażono w obsługę standardu HDR10+.

Samsung Galaxy Tab S7+ – dźwięk

Jeśli mowa o filmach, nie można zapomnieć jak ważną rolę pełni w nich dzisiaj dźwięk. Na pewno nie zapomniał o tym Samsung, który zdecydował się na współpracę z legendarną w branży firmą AKG. Tablet został wyposażony w zestaw czterech głośników, zapewniający naturalny i bogaty w bas dźwięk o dobrej separacji kanałów.

Ustawienia systemowe pozwalają równocześnie na dostrojenie charakterystyki brzmienia do naszych indywidualnych potrzeb w naprawdę dużym zakresie. Na pokładzie znalazła się także obsługa Dolby Atmos, która ucieszy wszystkich kino-, a właściwie już dzisiaj lepiej napisać filmomaniaków.

Samsung Galaxy Tab S7+ – wydajność

Tablety awansowały dziś u sporej grupy użytkowników z roli urządzenia pomocniczego na pełnoprawnego następcę komputera. Jednak taka zamiana wymaga od tabletu, żeby urządzenie oferowało duży zapas mocy nie tylko na dziś, ale kilka najbliższych lat. Galaxy Tab S7+ nie idzie w tej kwestii na kompromisy.

Sercem tabletu jest najmocniejsza odmiana flagowego procesora firmy Qualcomm, czyli Snapdragon 865+, którego najszybsze rdzenie taktowane są z prędkością 3,1 Ghz i wspomagane zintegrowanym układem graficznym Adreno 650. Tablet wyposażono w 6 GB pamięci typu DDR4 oraz szybką pamięć wewnętrzną typu UFS 3.0 wielkości 128 GB.

Urządzenie bez problemu radzi sobie z każdym rodzajem dostępnego oprogramowania, niestraszne mu będą ani profesjonalne programy do tworzenia grafiki, ani zaawansowane gry oferujące rozbudowane światy w technologii 3D.

Samsung Galaxy Tab S7+ – komunikacja

Czym byłby profesjonalny tablet, bez możliwości stałego dostępu do internetu? No właśnie. Z tego powodu każdy model Galaxy Tab S7+ został wyposażony w modem i port karty SIM, umożliwiające łączenie się z siecią prawie z każdego miejsca, w jakim będziemy przebywać. Jeśli prędkości oferowane przez LTE to dla Was zbyt mało, w ofercie znajdziecie też wersję z modemem 5G. Każdy model ma też na pokładzie najnowsze WiFi 6 oraz Bluetooth 5.

Samsung Galaxy Tab S7+ – czas pracy

Niezwykle ważną cechą każdego tabletu jest to, jak długo potrafi działać bez podłączenia go do źródła zasilania. Energooszczędne, w porównaniu do komputerowego świata, komponenty powodują, że nawet bardziej wymagające prace nie powinny drastycznie skracać czasu pracy urządzenia.

Ponieważ Galaxy Tab S7+ ma jedne z najmocniejszych komponentów dostępnych dla tej klasy urządzeń, Samsung umieścił w nim baterię o pojemności aż 10090 mAh, dodatkowo umożliwiającą szybkie ładowanie do 45W. To pozwala na całodzienne użytkowanie bez konieczności posiłkowania się ładowarką i znacznie wydłużenie tego czasu w przypadku korzystania z Galaxy Tab S+ z mniejszą niż przeciętna intensywnością. Użytkownicy potrafią „wyciągnąć” nawet powyżej dwu dób na jednym ładowaniu.

Samsung Galaxy Tab S7+ – królestwo rysika

Tutaj dochodzimy do jednej z najważniejszych cech tego tabletu, czyli stopnia integracji urządzenia i systemu z rysikiem Samsung S Pen. To doskonałe narzędzie do rysowania, o najniższej na rynku latencji wynoszącej 9 ms, jest dla Galaxy Tab S7+ czymś znacznie więcej niż tylko kreatywnym dodatkiem.

Android w wersji przygotowanej przez firmę Samsung potrafi korzystać z rysika i szeregu gestów zwanych Air Actions jak z pilota. Możemy przy jego pomocy odblokowywać i zablokowywać tablet, uruchamiać konkretne aplikacje, aktywować zrzuty ekranu i wiele innych rzeczy. System został wyposażony w specjalne elementy interfejsu wspomagające ergonomię pracy z rysikiem, możliwe jest też tworzenie graficznych komentarzy i notatek prawie w każdym miejscu w systemie.

Oczywiście S Pen doskonale sprawdzi się w rękach utalentowanych graficznie użytkowników. Razem z Galaxy Tab S7+ otrzymają oni 6-miesięczny dostęp do najlepszego narzędzia do cyfrowej ilustracji na Androida, czyli aplikacji Clip Studio Paint.

Producent zadbał także o wygodę przechowywania rysika. Możemy go po skończonej pracy dopiąć w kilku miejscach na tyle obudowy. Jeśli chcemy go podładować, służy do tego wyraźnie wyróżniony pas, ciągnący się od modułu aparatów fotograficznych prawie do krawędzi obudowy.

Samsung Galaxy Tab S7+ – więcej niż tablet

Dex – pod tą króciutką nazwą kryją się ogromne możliwości, poprawiające jakość pracy, jeśli chcecie ją prowadzić w desktopowym stylu. Dex jest dodatkowym trybem interfejsu użytkownika, pozwalającym na pracę w trybie wielookienkowym, z managerem plików w klasycznym, komputerowym stylu i obsługą przy pomocy fizycznej klawiatury oraz myszki lub trackpada. Jeśli zdecydujecie się dokupić opcjonalną doskonałą klawiaturę, będącą częścią zestawu Samsung Book Cover, otrzymacie w praktyce wygodne i elastyczne połączenie laptopa z zaawansowanym tabletem.

Nie oznacza to jednocześnie, że natywny tryb tabletowy w kwestii multitaskingu będzie Was w tym zakresie ograniczał. Stworzony przez Samsung system wielookienkowej pracy w tym trybie daje praktycznie te same możliwości, tyle że zoptymalizowane pod obsługę dotykiem.

Samsung Galaxy Tab S7+ – podsumowanie

To wszystko, co opisaliśmy powyżej, zamknięto w smukłej i bardzo eleganckiej obudowie z aluminium o przyjemnej w dotyku strukturze powierzchni. Klient może wybierać pomiędzy trzema wersjami kolorystycznymi. Do dyspozycji są obudowy o odcieniu miedzi, srebra oraz czarni. Kolory uzyskiwane są dzięki specjalnej technice anodowania, gwarantującej intensywny i trwały kolor. Pomimo sporej wielkości ekranu urządzenie waży tylko 575 gram, a jego grubość to zaledwie 5,7 mm.

Wersja z modemem LTE została wyceniona przez firmę Samsung na kwotę 4099 zł, a jeśli chcielibyście przyszłościowo zainwestować w urządzenie pracujące w sieci 5G, trzeba będzie dopłacić 900 zł. Piórko S Pen, jak już wspomnieliśmy, jest integralnym elementem zestawu. Etui Book Cover z klawiaturą to koszt 809 zł. Urządzenia można kupić zarówno na stronie producenta, jak i w większości dużych sieci ze sprzętem komputerowym.

Samsung Galaxy Tab S7+ dzięki swojej uniwersalności i ergonomii będzie świetnym narzędziem dla wszystkich ludzi z pasją, niezależnie od dziedziny, w której się realizują. Jeśli szukacie nietuzinkowego prezentu, który obdarowany zapamięta i będzie mógł używać przez lata, to ten tablet z pewnością spełni oczekiwania.

Materiał powstał we współpracy z firmą Samsung.