Odważnie. Kolorowo. Pierwsze wrażenia z użytkowania Samsunga Galaxy S20 FE

Powstaje więc pytanie – dla kogo jest ten smarfon. Pierwsza odpowiedź – dla młodzieży oczywiście. Nic tak bowiem nie krzyczy „młodzieżowy telefon” jak kolorowe obudowy i premiera w Muzeum Selfie. Jednak nie jestem zdania, żeby to do końca zgadzało się z prawdą. Dużo bardziej uważam, że FE jest właśnie dla… fanów Samsunga. Osób, które nie siedzą i nie porównują po nocach tabelek by zobaczyć, który producent oferuje więcej MHz, GB, mAh i Mpix. Jest przeznaczony dla osób, które nie chcą wydać fortuny, a mieć telefon, który „działa” i „wygląda”. Wróć – nie jakikolwiek telefon, a Samsunga. Bo przyzwyczaiły się do interfejsu, są przywiązane do marki i nie chcą ryzykować zmiany. Dla nich jest Samsung Galaxy S20 FE z Exynosem 990. Będą one na pewno zadowolone z jakości zdjęć, szczególnie na pięknym ekranie. Na 6 GB RAM machną zapewne ręką, ponieważ i tak nie uruchomią na nim programu, który by to zutylizował.