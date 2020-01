Nowy Samsung Galaxy S i Fold?

Premiera nowego smartfona z serii Galaxy S jest praktycznie pewna, choć jeszcze nie wiemy czy będzie to model oznaczy symbolem S11 czy S20. Nie wiemy też ile wersji trafi do oferty, choć biorąc pod uwagę, że dopiero co zadebiutował Galaxy S10 Lite, to trudno liczyć na to aby w nowej rodzinie pojawiły się jednocześnie 4 modele. Wedle wcześniejszych plotek Koreańczycy pokażą nieco uboższą wersję – S11e, standardowy model – S11 oraz nieco większy, tym razem z dopiskiem Ultra, a nie Plus. Jest też bardzo prawdopodobne, że 11 lutego 2020 zadebiutuje drugi składany smartfon w ofercie Samsunga, czyli Fold 2.

Wszystkie plotki na temat Galaxy S11 zebraliśmy w tym tekście, dlatego zainteresowanych zapraszam do lektury tamtego wpisu. Nowe smartfony z serii Galaxy S z pewnością otrzymają nowe ekrany Super AMOLED o odświeżaniu 90 lub nawet 120 Hz, lepsze aparaty, z których główny może mieć nawet 108 MPix oraz oczywiście wydajniejszy SoC oraz większą baterię. Trudno powiedzieć czy wsparcie dla sieci 5G będzie już w standardzie, nie jest wykluczone, że Samsung zaoferuje takie modele oddzielnie, bo i tak konieczne jest zastosowanie zewnętrznego modemu. Więcej dowiemy się już za nieco ponad 5 tygodni.