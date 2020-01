Nowa seria modeli Galaxy Lite, która bazuje na flagowcach, jest sporym zaskoczeniem. Trzeba jednak przyznać, że ma to sporo sensu i stanowi świetny łącznik między high-endami, a modelami z linii Galaxy A. Wcale nie zdziwiłbym się, gdyby dzisiaj zaprezentowane modele przede wszystkim konkurowały z flagowcami. Wyglądają podobnie, mają być tańsze i myślę, że dla wielu potencjalnych klientów będą to wystarczające argumenty przemawiające do wyboru właśnie jednego z nich.

Zaskakujący fotograficzny sprzęt – Samsung Galaxy S10 Lite

Zacznijmy od propozycji oferującej naprawdę spore możliwości fotograficzne. Samsung Galaxy S10 Lite wyróżnia się przede wszystkim potrójnym aparatem: 48 Mpix z optyczną stabilizacją obrazu i f/2.0, 12 Mpix z f/2.2 i kątem widzenia 123 stopnie oraz 5 Mpix z f/2.4. Producent chwali się tu, że zastosowana stabilizacja obrazu oferuje dodatkowy tryb Super Steady, który gwarantuje jeszcze lepszą stabilność w trakcie nagrań. Jestem ciekaw, jak to będzie działać w praktyce.

Samsung Galaxy S10 Lite został wyposażony w 6,7-calowy ekran Super AMOLED Plus o rozdzielczości Full HD+ (2400 x 1080 pikseli). Moc obliczeniową dostarcza układ Snapdragon 855 z 6 lub 8 GB RAM oraz 128 GB pamięci wbudowanej. Nie brakuje tu również sporej baterii 4500 mAh. Myślę, że ten model spokojnie wygrywa z S10e pod względem czasu pracy.

Nie brakuje tu również przedniej kamerki 32 Mpix, skanera linii papilarnych w ekranie oraz Androida 10 z Samsung One UI 2.0. Warto dodać, że sprzęt będzie oferowany w trzech wariantach kolorystycznych: białym, czarnym i niebieskim.

Idealny sprzęt do pracy – Samsung Galaxy Note 10 Lite

Moim zdaniem ciekawiej prezentuje się Samsung Galaxy Note 10 Lite. Wynika to z tego, że to pierwszy taki telefon Koreańczyków od czasu Galaxy Note 3 Neo, kiedy to zdecydowali się poeksperymentować z tańszym urządzeniem z S-Penem. Druga nowość oferuje stylus i to właśnie ten dodatek pozostaje jego głównym wyróżnikiem. Co więcej, mamy tu do czynienia z tymi samymi funkcjami, co w przypadku stylusa z flagowych Galaxy Note 10 i Note 10 Plus.

Przeczytaj również: Historia serii Samsung Galaxy Note.

Samsung Galaxy Note 10 Lite oferuje 6,7-calowy ekran Super AMOLED o rozdzielczości Full HD+, potrójny aparat główny: 12 Mpix z f/1.7 i optyczną stabilizacją obrazu, 12 Mpix z f/2.2 i szerokokątnym obiektywem oraz 12 Mpix z f/2.4 z teleobiektywem. Nie brakuje tu też przedniej kamerki 32 Mpix. Za wydajność odpowiada z kolei układ Samsung Exynos 9810 z 6 lub 8 GB RAM i 128 GB pamięci wbudowanej.

Identycznie jak w S10 Lite, również tutaj pojawiła się bateria 4500 mAh i skaner linii papilarnych w ekranie. Moim zdaniem zaprezentowane nowości prezentują się naprawdę ciekawie i teraz pozostaje tylko czekać na ich oficjalną wycenę w Polsce.

źródło: Samsung