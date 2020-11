Samsung zapowiedział nowe Galaxy A12 i Galaxy A02s

Samsung zaprezentował właśnie nowe modele smartfonów, które trafią do sprzedaży na początku 2021 roku. Oba dostały duże ekranu i duże baterie, oba też otrzymały funkcję szybkiego ładowania 15 Watów.

Specyfikacja Samsung Galaxy A12

Wyświetlacz w Galaxy A12 to mierzący 6,5 cala ekran TFT Infinity V z rozdzielczością HD+. Tylny aparat główny ma matrycę 48 Mpix, oprócz niego smartfon dostał też szeroki kąt z matrycą 5 Mpix, obiektyw 2 Mpix do makro oraz czujnik głębi 2 Mpix. Aparat do selfie to natomiast 8 Mpix.