Rządził EA Sports i Liverpoolem. Właśnie zainwestował w polski klub!

To wiadomość, jakiej chyba nikt się nie spodziewał. Człowiek, który pociągał za sznurki sportowym działem Electronic Arts i miał okazję zasiadać w fotelu prezesa Liverpoolu, został mniejszościowym udziałowcem Wisły Kraków. Peter Moore przekazał, że to „coś więcej niż tylko projekt”.

Moore to człowiek, który ma w swoim CV takich gigantów technologicznych jak Sega, Microsoft czy EA Sports, a także uznane marki sportowe jak Liverpool FC czy Reebok. Przez lata piastował w nich stanowiska wykonawcze, a teraz swoim doświadczeniem będzie mógł wspomóc 13-krotnego mistrza Polski.

Jak czytamy w oficjalnym oświadczeniu, Peter Moore objął 5% akcji w TS Wisła Kraków SA. Biała Gwiazda ubiegły sezon zakończyła na czwartym miejscu I ligi, a były szef EA Sports ma pomóc klubowi w śmiałym powrocie do Ekstraklasy przy „głębokim szacunku dla lokalnych tradycji”.

Peter to nie tylko jeden z najbardziej utytułowanych ludzi w świecie sportu i technologii. Takiego człowieka w polskiej piłce jeszcze nie było. To człowiek, który głęboko rozumie, czym naprawdę są kluby takie jak Wisła – to nośniki historii, tożsamości i wspólnoty. – Jarosław Królewski, Prezes Zarządu i większościowy właściciel Wisły Kraków.