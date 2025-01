Ważna zmiana dla klientów Ryanair. Przeczytaj zanim udasz się na lotnisko

Tanie linie lotnicze mają swoje ograniczenia, a podróż nimi wiąże się z koniecznością unikania sprytnie zastawionych pułapek. Wszystko po to, żeby niską cenę biletu zrekompensować różnymi opłatami dodatkowymi. Ryanair pobierał je m.in. za wydrukowanie karty pokładowej na lotnisku. Wszystko wskazuje na to, że wkrótce nie będzie za co pobierać opłaty. Irlandzki przewoźnik planuje bowiem wysłać papierowe karty pokładowe na śmietnik historii.

Papierowe karty pokładowe przechodzą do historii. Ryanair pionierem

Jak zadeklarował prezes Ryanaira, Michael o'Leary, już w maju 2025 roku przewoźnik przestanie akceptować papierowe karty pokładowe. Co to oznacza w praktyce? Nie będzie już możliwe samodzielne wydrukowanie karty pokładowej w momencie, gdy samodzielnie odprawimy się przez Internet. Nie będzie można również wydrukować karty pokładowej na lotnisku. Na ten moment wciąż istnieje taka możliwość, jednak jest ona dodatkowo płatna. Za boarding pass wydrukowany przez personel Ryanaira płacimy jak za wydanie duplikatu karty pokładowej, czyli zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem 2o euro + lokalny VAT.

Elektroniczne karty pokładowe to mniej marnowanego papieru. Czy tylko?

Jak szacuje irlandzki przewoźnik, wprowadzona zmiana dotknie około 20% pasażerów. Tyle bowiem osób wciąż korzysta z papierowych kart pokładowych. Po co utrudniać im życie? Naturalnie, podstawowym argumentem przemawiającym za odejściem od papieru jest chęć zadbania o środowisko naturalne. Czy aby na pewno tylko to? Cóż, Ryanair znany jest z tego, że lubi szukać oszczędności dosłownie wszędzie. Zwłaszcza, gdy mają one przyczynić się do zmniejszenia zatrudnienia.

Nie jest pewne, czy całkowite odejście od papierowych kart pokładowych będzie dotyczyło wszystkich kierunków, na których latają samoloty Ryanair. W tym momencie samoloty tej taniej linii latają chociażby do Maroko, gdzie posługiwanie się elektronicznymi kartami pokładowymi w ogóle nie jest możliwe. Jak operator sobie z tym poradzi?

Brytyjski The Telegraph przewidywał chaos komunikacyjny podczas sezonu wakacyjnego 2025 już w październiku minionego roku. Czy rzeczywiście do niego dojdzie? Jeśli Ryanair jasno zakomunikuje nadchodzące zmiany, nie powinno.

Źródło: RSVPLive