Wyobraź sobie, że trzymasz w rękach instrukcję do największego zestawu LEGO we wszechświecie. Wiesz już, jak wygląda większość klocków, znasz nawet sposób ich łączenia. Ale jest jeden problem: nie masz pojęcia, dlaczego niektóre z nich są cięższe od innych. I wtedy wchodzi on — cały na biało — bozon Higgsa. Cząstka, która nadaje masę. Tylko że... robi to po cichu. A jak chodzi o kwarki powabne, to już w ogóle dzieje się to właściwie bezszelestnie. Co zrobić z tą "wiedzową wyrwą"? Badacze z CERN-u już to wiedzą.

