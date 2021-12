Pandemia przyczyniła się do rozwoju technologii sztucznej inteligencji i nauczania maszynowego. Wiele firm zdecydowało się na wdrożenie wirtualnych asystentów, by odciążyli oblegane infolinie. A o których voicebotach i chatbotach mówimy w polskim Internecie najczęściej?

Polscy internauci w 2020 r. wspominali o voicebotach i chatbotach niemal 13 tys. razy. Wszystkie wzmianki na temat tych technologii osiągnęły 18 mln wyświetleń zasięgu. Informacje te pochodzą od SentiOne, która wspiera marki w monitoringu Internetu i mediów społecznościowych oraz automatyzacji obsługi klienta. Z rozwiązań firmy w zakresie zaawansowanej sztucznej inteligencji korzystają m.in. Alior Bank, BNP Paribas i Kruk S.A.

W 2021 r. zainteresowanie Internautów tematem botów odrobinę spadło, osiągając poziom 10,3 tys. wzmianek i 17 mln wyświetleń zasięgu. Liczba wypowiedzi na temat voicebotów i chatbotów spada, ponieważ stają się one coraz bardziej codziennym elementem rzeczywistości. Może coraz mniej rozmawiamy o nich, ale za to coraz więcej rozmawiamy z nimi.

- mówi Agnieszka Uba, Head of Product Marketing w SentiOne

Rozmowy o voicebotach i chatbotach w polskim Internecie

Liderem rozmów o chatbotach jest Biedronka, która z tej technologii korzysta do wewnętrznej komunikacji z pracownikami. Sieć sklepów informuje, że w samym 2021 r. chatbot przeprowadził 120 tysięcy rozmów. System, który został uruchomiony na platformie pracowniczej na początku roku, otrzymał główną nagrodę w konkursie Siła Przyciągania, organizowanym przez Puls Biznesu. W sieci chętnie rozmawiano o botach uruchomionych przez Lay’s, PKP Intercity, InPost i RTV EURO AGD. Najlepiej ocenianym botem, zdaniem polskich Internautów, jest bota Avonu - aż 40 proc. dotyczących go wypowiedzi miało pozytywny wydźwięk.

Co ciekawe, w kwietniu pojawiły się badania wskazujące, że chętniej rozmawiamy z botami o żeńskiej osobowości. Respondenci uważali je za "bardziej ludzkie i godne zaufania". Kilka tygodni temu pojawiło się inne badanie, z którego wynika, że ludzie są zainteresowani rozmową ze sztuczną inteligencją i nie są przeciwni jej wykorzystaniu w obsłudze klienta, o ile nie ukrywa ona faktu, że nie jest prawdziwym człowiekiem.

SentiOne przeanalizowało zapisy konwersacji z botami pracującymi dla różnych branż z ostatnich trzech miesięcy. Wynika z nich, że najczęściej wykorzystuje się je do nawiązania kontaktu z konsultantem. Interesujące jest też to, że na drugim miejscu jest milczenie ze strony użytkownika. SentiOne tłumaczy to faktem, że wiele osób nie wie jak rozmawiać z botem. Firma podkreśla, że podczas projektowania bota trzeba koniecznie zaprogramować jego reakcję również na niezręczną ciszę.

Do 2025 r. wartość globalnego rynku AI wzrośnie do przeszło 190 mld dolarów, a rozwiązania na niej oparte wdroży 97% największych międzynarodowych firm.

Źródło: materiały prasowe, obrazek wyróżniający: Volodymyr Hryshchenko z Unsplash