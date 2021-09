iRobot przedstawia nowy model robota sprzątającego Roomba. Roomba j7 to zestaw kilku usprawnień względem starszych modeli, które przydadzą się w codziennym sprzątaniu domu i mieszkania. Roomba j7+ to także stacja dokująca Clean Base zajmująca teraz mniej miejsca.

Robot sprzątający Roomba j7 to inteligentne urządzenie działające w oparciu o platformę iRobot Genius w wersji 3.0. Nowy model charakteryzować się będzie jeszcze lepszymi rozwiązaniami pozwalającymi na optymalne poruszanie się po wskazanej powierzchni. Uwzględni przeszkody w postaci ścian, mebli oraz pozostawionych na podłodze przedmiotów. Robot stale się uczy nowych nawyków i dostosowuje swoją pracę do użytkownika, który może zlecić mu pracę w określonych pomieszczeniach, po wyjściu z domu, lub przed powrotem do niego.

Produkty z kategorii smart home często nie spełniają oczekiwań konsumentów. Brakuje im kontekstowych informacji, nie są w stanie niezależnie uczyć się oraz wymagają zaawansowanego programowania w celu uzyskania podstawowych funkcji. Zdajemy sobie sprawę z tego, że środowiska domowe i style życia bardzo się różnią, dlatego ważne jest, by produkty były inteligentne i proste w użyciu oraz działały zgodnie z zasadami wyznaczonymi przez użytkownika.

— mówi Colin Angle, prezes i dyrektor generalny firmy iRobot.

Roomba j7 umie orientować się w preferencjach związanych z odkurzaniem - od poznawania zasad, poprzez prośby o opinie, odpowiedzi, a także automatyczne zapamiętywanie reakcji. Jedną z ciekawszych zalet nowego odkurzacza jest technologia PrecisionVision. Docenią ją przede wszystkim właściciele zwierząt domowych - w szczególności tych młodszych, które swoje potrzeby załatwiają jeszcze w domu. By oszczędzić nam dodatkowych kłopotów, czujniki w Roomba j7 sprawią, że odkurzacz ominie odchody. W połączeniu z technologią iRobot Genius, j7 rozpoznana także inne przeszkody. Walające się po podłodze kable i mniejsze przeszkody nie będą już ciągane po podłodze przez robota sprzątającego - nie będzie więc obaw, że wraz z przewodem zrzuci na ziemię np. komputer (chyba nikt by tego nie chciał doświadczyć).

Roomba j7. Nowe funkcje robota sprzątającego od iRobot

Roomba j7 nie zapomina też o ścianach i meblach rozmieszczonych w domach i mieszkaniach. Po ich rozpoznaniu, odkurzacz zwalnia nie uderzając w nie i delikatnie odkurza wokół nich wzdłuż dostępnych krawędzi. Imprint Smart Mapping pozwala na zapamiętanie rozkładu domu wraz z przeszkodami. Wraz z aplikacją iRobot Home daje nam to możliwość wybrania pomieszczenia, w którym robot powinien posprzątać. Równie szybko można wydać polecenie z wykorzystaniem asystenta głosowego. Im częściej odkurzamy z Roomba j7, tym urządzenie lepiej rozumie swoje otoczenie, co będzie się przekładało na dokładniejsze sprzątanie. Aktualizacje platformy iRobot Genius mają rozwijać możliwości PrecisionVision o identyfikację dodatkowych przeszkód.

Roomba j7 i Roomba j7+

Platforma iRobot Genius 3.0 kładzie nacisk na jeszcze efektywniejsze i spersonalizowane sprzątanie robotów wyposażonych w bezprzewodową komunikację. W nowej wersji pojawiają się rozwiązania pozwalające na automatyczne włączenie robota, gdy właściciel wyjdzie z domu. Funkcja działa w oparciu o lokalizację telefonu z zainstalowaną aplikacją iRobot Home. To także inteligentne wspomaganie tworzenia map i propozycje przy nazywaniu pomieszczeń. W aplikacji pojawiły się sugestie czasów pracy dla poszczególnych obszarów, na których pracować będzie Roomba lub Braava. To także tryb "cicha jazda", który wyłącza elementy odkurzających, kiedy robot nie będzie aktywnie wykonywać zadania sprzątania.

Trzeba jednak zaznaczyć, że niektóre funkcje iRobot Genius działają tylko z robotami z technologią Imprint Smart Mapping, takimi jak Roomba serii i7, j7 oraz s9 oraz Braava jet m6.

Roomba j7 i Roomba j7+. Ceny i dostępność w Polsce

Robot sprzątający Roomba j7 jest dostępny w dwóch wersjach: podstawowej i z "plusem". Roomba j7+ wyposażony jest dodatkowo w stację dokującą Clean Base posiadającą funkcję automatycznego usuwania zebranych w czasie sprzątania zabrudzeń. Stacja również doczekała się odświeżenia i zmiany wyglądu. To, zdaniem producenta, pozwoli na umieszczenie jej np. pod stołem, by zajmowała mniej miejsca. Clean Base wykończono szczotkowanym aluminium i obsługa sprowadza się do jednego przycisku. W stacji znajduje się worek na odpady, który można wymienić po 60 dniach.

Robot sprzątający iRobot Roomba j7 dostępny jest w sugerowanej cenie 3499 zł. Za model j7+ ze stacją dokującą Clean Base trzeba będzie zapłacić 4499 zł.