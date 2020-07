Romans ważniejszy niż rozrywka. Tinder wynikami bije popularne VOD

Tinder na szczycie – w czerwcu zarobił w sklepach mobilnych więcej niż popularne VOD, ale pierwsze miejsce nie należy do niego

Może to poluzowanie ograniczeń, może niewinny flirt, ale Tinder wciąż przynosi twórcom ogromne zyski. Według danych opublikowanych przez Sensor Tower — w czerwcu był on na trzecim miejscu wśród przynoszących największy dochód aplikacji zarówno w Google Play, w App Store zaś — czwartym. W tym pierwszym wyprzedziły go Google One i BIGO LIVE, w tym drugim — TikTok, YouTube oraz Tencent Video. Co ciekawe — popularne serwisy VOD w tym Netflix czy Disney+ są nieco niżej. Warto jednak wziąć pod uwagę problemy z płatnościami w obrębie platformy za Netflixa (mogą to robić tylko zastali użytkownicy którzy nie zmieniali od lat formy płatności — Netflix bowiem nie chce się dzielić swoją działką z Apple). Zaskakująca jednak jest pozycja TikToka, który… wykręcił zaszczytne pierwsze miejsce w App Store — co więcej, w zestawieniu obu sklepów, także jest numerem jeden. ST informuje o 90,7 milionach dolarów dochodu. Wysoka pozycja YT uświadamia też, jak dobrze wchodzą tamtejsze subskrypcje — i te 73 miliony dolarów nie wzięły się znikąd… jako ciekawostkę dodam też, że aż 56% tej sumy zostawili w sklepiku Amerykanie.

Jak zawsze w przypadku danych od Sensor Tower mówimy o przybliżonych danych bazujących na ich wyliczeniach. No i — co istotne — dotyczą one wyłącznie oficjalnych sklepów: App Store’a i Google Play. A nie można zapominać, że na nich świat mobilnych aplikacji się nie kończy. Chiński rynek zna wiele innych sklepów, gdzie tamtejsza społeczność każdego dnia zostawia niemałe pieniądze.