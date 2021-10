Co piąty klient płatnej telewizji rozważa rezygnację z usług. Jakie stacje trzymają pozostałych?

To mniej niż jeszcze 7 lat temu, kiedy było to 30%, ale zobaczmy jakie powody nimi kierują i jakie stacje ich zatrzymują. Największą grupę, która chcą zrezygnować z usług płatnej telewizji stanowią osoby, które płacą za swoje pakiety 71-100 zł miesięcznie, co nie powinno dziwić, to spore koszty zważywszy, że większość z nich korzysta jeszcze zapewne z dostępu do internetu, więc płacą jeszcze więcej kablówkom. Nieco mniej klientów rozważa rezygnację spośród tych, którzy płacą za telewizję do 50 zł miesięcznie.

Cena dostępu do płatnej telewizji to nie jedyny powód do rezygnacji, duże znaczenie ma też coraz większa dostępność alternatyw w postaci VOD, a dostęp do telewizji linearnej zastępują darmową ofertą telewizji naziemnej.

Wśród osób, które już zmigrowały z oferty płatnej telewizji do darmowej telewizji naziemnej, najczęściej wskazania do powodów tej rezygnacji wymieniano dostępność w internecie serwisów takich jak Netflix, HBO GO, Amazon Prime czy Player.

Z kolei po drugiej stronie barykady, a więc wśród osób, które rozważają skorzystanie z płatnej telewizji, najczęściej wymieniana jest dostępność atrakcyjnych ofert u operatorów kablowych, zbyt mało kanałów w telewizji naziemnej czy możliwość skorzystania z serwisów takich jak Netflix w pakietach oferowanych przez kablówki.

Paweł Gala, CEO Wavemaker:

O pandemii mówi się głównie w kontekście przyspieszania trendów na rynku mediów. I o ile w polskim segmencie VOD przyniosła rzeczywiście skok zainteresowania ofertą subskrypcji, to w przypadku płatnej telewizji paradoksalnie raczej spowolniła trend cord-cuttingu, który miał być następstwem ekspansji abonamentowego wideo. Wiąże się to zarówno ze wzrostem znaczenia domowej rozrywki, jak i silną tendencją do partnerstw pomiędzy operatorami pay TV i właścicielami serwisów VOD, co widać choćby w strategii wchodzącego na polski rynek serwisu Viaplay. Szczególnie dla starszych klientów operatorów liczy się wygoda zakupu kilku dostępów w ramach jednego pakietu

Na koniec zerknijmy na obiecaną listę kanałów, które wymieniane są jako te, dla których kablówkom udaje się zatrzymać klientów.

Na pierwszym miejscu wśród kanałów, za które warto płacić operatorom jest HBO GO - 27%, co wydaje się dziwne, skoro można go wykupić z osobna za 25,00 zł miesięcznie, a operatorzy maksymalnie obniżają ten kosz w swoich pakietach do 20 zł. Na drugim miejscu jest Discovery Chanel - 25%, nieco mniej 23% wskazuje tu National Geographic i na czwartym miejscu TVN24 - 21%. Podobny odsetek wskazuje też CANAL+ - również dostępny z osobna w internecie, EUROSPORT, Polsat Sport, Polsat Film, TVN style oraz History.

Zaskakujące są tu drugie i trzecie miejsce, czyli Discovery Chanel i National Geographic, co może stanowić pomysł na nowy serwis VOD, w którym znaleźlibyśmy same pozycje popularno-naukowe, przyrodnicze i podróżnice. Tu dostrzegam teren do zagospodarowania, na który jeszcze nikt nie wpadł, mnożąc w to miejsce serwisy z filmami i serialami, w których to pozycje takie są raczej w mniejszości.

Źródło: Wavemaker

–

Wavemaker realizował badanie Projekt Cyfrowizja metodą CAWI na grupie 1535 Polaków z dostępem do sieci w wieku 16+ pod koniec czerwca 2021 r.