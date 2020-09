Co ciekawe, chyba po raz pierwszy pojawił się w tej sprawie wątek przebiegu ataku, nastąpił on na skutek uzyskania nieuprawnionego dostępu do panelu administracyjnego jednego z pracowników, który zabezpieczony był jedynie jednorazową autoryzacją loginem i hasłem bez dwuskładnikowego uwierzytelniania.

Obrona Morele.net też nie bardzo wiedziała, czego dotyczy tak naprawdę to postępowanie, dowiedziała się o tym dopiero z decyzji sądu.

Sławomir Kowalski, partner z kancelarii Maruta Wachta reprezentującej Grupę Morele.net:

Przez całe postępowanie postępowanie nie wiedzieliśmy do jakich zarzutów mamy się odnosić. Pierwsza ich konkretyzacja nastąpiła dopiero w uzasadnieniu decyzji i sprowadzała się do stwierdzenia, że powinniśmy zastosować dwuetapowe uwierzytelnianie. Dlaczego? Tego już nie wiadomo. Pozbawiono nas prawa do obrony.

Morele.net z pewnością będzie jeszcze składał apelację, ale prawdopodobnie nie uniknie kary za to naruszenie bezpieczeństwa, jak nie w tej kwocie prawie 3 mln to w niższej, jeśli oczywiście lepiej przygotują się do tej apelacji.

Źródło: Dziennik.pl.