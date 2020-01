Można odetchnąć z ulgą. Facebook wycofuje się z reklamowych planów w WhatsAppie

WhatsApp stał się dla wielu ulubioną alternatywą dla Messengera. Mimo że do Telegrama w kwestii wygody, bezpieczeństwa i fajnie opracowanych aplikacji mu bardzo daleko, komunikator zaskarbił sobie serca użytkowników z całego świata. Do Polski jego popularność przyszła znacznie później niż na cały Zachód Europy, ale to nic. Bo ostatecznie i tutaj ma wierne grono odbiorców, którzy byli zaniepokojeni szumnie ogłaszanymi planami związanymi z wprowadzeniem reklam na platformę. 2020 miał być czasem, w którym ten należący do Facebooka komunikator stanie się słupem reklamowym — na szczęście (przynajmniej czasowo) postanowiono zrezygnować z tego pomysłu.