Grasz sobie, a tu przerwa na reklamy. Taka może być przyszłość gier konsolowych i komputerowych

O ile w przypadku gier darmowych (całkowicie darmowych, free-to-play i spółki) nie mam z tym specjalnego problemu — to po prostu przeniesienie modelu biznesowego ze smartfonów na większe ekrany, o tyle jestem w stanie sobie wyobrazić że wydawcy pokuszą się o takie wstawki także w tytułach premium, sprzedawanych za pełną cenę. Nie dalej niż kilka dni temu wspominałem o testach reklam w grach dla Oculus VR — a te trafiły do gry, którą wcześniej użytkownicy kupili. Jeżeli taka będzie przyszłość gier – będę zniesmaczony, oburzony i poirytowany – ale na pewno nie będę zdziwiony. Tym bardziej, że z punktu widzenia marketingowców będzie to wyjątkowo tani i prosty sposób, aby dotrzeć do odbiorców którymi są zainteresowani. Nie wyobrażam sobie też sytuacji, w której nagle miliony graczy porzucą zabawę z jakimś tytułem, bo obrażą się o to, że zaserwowali im reklamy — to może spotkać jakieś niewielkie sezonowe zabawy, ale nie superprodukcje w które ludzie zagrywają się od wielu miesięcy.

Jestem bardzo ciekawy dalszego rozwoju tej platformy i wcielania rozwiązań w życie. Chociaż nie – bardziej interesuje mnie jednak to, jak przyjmą te rewelacje gracze: czy po krótkiej awanturze i buncie wszyscy będą oglądać reklamy, czy jednak nie będzie to dla wydawców takie proste?

Źródło