Coś, czego nie dało się zrobić przez ostatnie wiele lat, odkąd to cyberprzestępcy stosują phishing, by wyłudzać dane osobowe i logowania do bankowości elektronicznej, udało się zrobić w kilka ostatnich tygodni.

Nie zabrzmi to dobrze, ale w końcu udało się to zrobić „dzięki” wybuchowi pandemii koronawirusa, przynajmniej tak tłumaczy to UKE:

W związku z epidemią wirusa SARS-CoV-2 coraz częściej pojawiają się domeny internetowe mające na celu wprowadzenie w błąd i wyłudzanie od użytkowników internetu ich danych osobowych, a także środków finansowych, w szczególności z wykorzystaniem wiadomości SMS i MMS. Sprzyja temu m.in. wzmożone korzystanie ze środków komunikacji elektronicznej podczas coraz powszechniej wdrażanego modelu pracy zdalnej oraz edukacji on-line.

Z uwagi na to, że wyłudzeń najczęściej dokonuje się przy wykorzystaniu wiadomości SMS, w pierwszej kolejności porozumienie podpisano z operatorami Orange, Play, Plus i T-Mobile. Osobiście mam jednak nadzieję, że i pozostali operatorzy do niego przystąpią, bo przecież ataki phishingowe również przeprowadzane są przy pomocy poczty e-mail, które odbieramy też na komputerach podłączonych do internetu stacjonarnego.

Niemniej dobre i to na początek, według raportu CERT Orange Polska, którym dzieliłem się z Wami wczoraj, ataki na urządzenia mobile stanowią już 40% wszystkich zagrożeń w sieci. Przestępcy wysyłają na numery naszych telefonów wiadomości SMS, które zawierają podobne do oryginalnych adresy stron, z których na co dzień korzystamy, na przykład allegrosklep.online, bok.epgnig.pl, 24platnosci.online, in-post.online czy express-dhl.com.

Od: OTOMOTO

Twoje konto w serwisie OTOMOTO zostalo zablokowane.

Oplac zalegle 0.76 PLN, by ponownie aktywowac

ogloszenie – hxxps://secure-pay24.pl/[…] Od: Wezwanie24

Informujemy o rozpoczeniu egzekucji Sygn. Akt 8231/19

z tytulu zaleglosci skarbowej 9.80 PLN. Uruchomiliśmy

splate przez PayU https://wezwanie24.eu/[…] Od: MediaM9583

MediaMarkt czeka na Twoje dane do przesylki.

Sprawdz tutaj: hxxp://y27.us/[…]. Numer przesylki: […] Paczka na podany adres jest drozsza. Prosimy o doplate

1.79(PLN). Brak wplaty oznacza anulowanie

zamowienia – dhl-paczka.eu/zamowienie3354 Od: US e-PIT

Podpisz e-PIT od reki autoryzujac przelewem na 1.01zl.

hxxps://www.platnosciepity.com/[…] Brak zlozenia

podpisu do 30.04 moze grozic grzywna do 45000zl Od: Alert

Przypominamy o zaleglosci na Twoim koncie

abonamentowym w wysokosci 2.09 PLN. Brak splaty

spowoduje blokadę numeru hxxps://oplac24.pl/[…]

Treść tych SMS-ów przymusza do otwierania tych linków nieświadomych zagrożeń użytkowników smartfonów, a tam najczęściej podstawiana jest fałszywa strona naszego banku. Po zalogowaniu się, przestępcy wchodzą w posiadanie naszych danych do logowania i wykradają znaczne sumy pieniędzy.

Niestety, ci mniej zaznajomieni z zagrożeniami użytkownicy klikają w te linki, według wspomnianego raportu CERT Orange aż 80% ofiar próbowało wejść na taką stronę phishingową w ciągu 15 minut od otrzymania SMS-a, a spora część zaledwie w ciągu minuty czy dwóch. Naturalne więc było, że aby chronić te osoby przed tego typu atakami trzeba zablokować takie domeny z poziomu operatora.

Przemysław Jaroszewski, kierownik CERT Polska w NASK:

Strony wyłudzające dane osobowe oraz dane uwierzytelniające są obecnie zjawiskiem masowym, dotykającym różne grupy użytkowników internetu w Polsce. Linki do nich przesyłane są różnymi kanałami: przez SMS, e-mail lub media społecznościowe. Adresy te mogą znajdować się w różnych domenach, nie tylko w domenie krajowej *.pl. Z tego powodu bardzo ważne jest szybkie rozpoznawanie, raportowanie oraz współdzielenie informacji o złośliwych domenach, tak by można było jak najszybciej zablokować do nich dostęp. Każdy ma prawo zgłosić stronę budzącą wątpliwości.

W końcu się udało, rejestr stron phishingowych powstał. W tydzień od uruchomienia eksperci NASK sprawdzili 1114 zgłoszonych domen, a 107 z nich już zostało zablokowanych przez operatorów. Po kliknięciu w jedną z takich zablokowanych domen, użytkownikom wyświetla się taka oto strona:

Aktualną listę zgłoszonych domen możecie podejrzeć pod tym linkiem. Co ważne, każdy użytkownik internetu może do niej zgłosić podejrzane domeny, formularz zgłoszenia znajdziecie pod tym adresem.

Źródło: NASK.