Co będzie się działo z tymi stronami wpisanymi na listę? Lista będzie aktualizowana co 5 minut, jeśli pojawi się na niej nowa strona, NASK-PIB będzie powiadamiał operatorów telekomunikacyjnych drogą elektroniczną o tym fakcie, a ci z kolei niezwłocznie mają blokować dostęp do takich stron.

Operatorzy oświadczają, że od dnia udostępnienia Listy Ostrzeżeń przez NASK-PIB dołożą należytej staranności, by:

a) uniemożliwić dostęp do stron internetowych wykorzystujących nazwy domen internetowych opublikowanych na Liście Ostrzeżeń poprzez ich usunięcie ze swoich systemów teleinformatycznych służących do zamiany nazw domen internetowych na adresy IP, w najkrótszym możliwym czasie od otrzymania informacji o wpisaniu nowej domeny internetowej na Listę Ostrzeżeń,

b) przekierować połączenia odwołujące się do nazw domen internetowych opublikowanych na Liście Ostrzeżeń do strony internetowej prowadzonej przez NASK-PIB zawierającej komunikat skierowany do użytkowników internetu lub do innej strony o analogicznym komunikacie z wykorzystaniem narzędzi dostępnych po stronie Operatorów, obejmujący w szczególności informacje o lokalizacji Listy Ostrzeżeń, wpisaniu szukanej nazwy domeny internetowej na Listę Ostrzeżeń oraz o możliwej próbie wyłudzenia danych lub środków finansowych. W przypadku przekierowania do strony Operatora, Operator przekazuje NASK dane statystyczne dotyczące liczby wywołań danej domeny od momentu jej zablokowania.

3. Operatorzy zobowiązują się do wznowienia dostępu do stron internetowych, jeżeli nazwa domeny internetowej została usunięta z Listy Ostrzeżeń po otrzymaniu informacji od NASK-PIB o jej usunięciu.

Na razie na liście jest 6 stron, ale z pewnością będzie się powiększać z czasem o kolejne. Mam też nadzieję, że będzie ona też funkcjonować dalej, nawet jak już ta epidemia się skończy. No i oczywiście, że dołączą do porozumienia kolejni operatorzy telekomunikacyjni w Polsce zwłaszcza kablówki, bo przecież ataki phishingowe mają miejsce nie tylko przez wiadomości SMS, ale i przez e-mail, przez co ofiarami padają też użytkownicy komputerów podłączonych do internetu stacjonarnego.

Źródło: UKE.