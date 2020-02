Ustawa ma na celu przede wszystkim ułatwienie kontaktów obywateli z administracją z pominięciem papierologii, co jest nad wyraz oczekiwaną opcją, co pokazuje zainteresowanie rodaków Rejestrem Danych Kontaktowych (RDK). Od momentu jego uruchomienia, tj. od 22 grudnia 2019 r. Polacy zostawili w nim milion wpisów.

Minister cyfryzacji Marek Zagórski:

Przekazanie danych do RDK jest całkowicie dobrowolne i bezpłatne. Zadaniem Rejestru jest ułatwienie kontaktu urzędników z obywatelami po to, by usprawnić realizację usług i umożliwić szybką komunikację.

Jakie dane zostawiamy dokonując wpisu do RDK? Możemy podać, albo tylko numer telefonu lub adres e-mail albo obie dane, dzięki którym urzędy będą mogły się z nami kontaktować. W jakich sprawach? Aktualnie urząd może nas informować tą drogą o kończącym się terminie ważności paszportu i dowodu osobistego, przysługującym nam świadczeniom czy zbliżającym się terminie badania technicznego samochodu.

Z kolei, z chwilą przyjęcia projektu ustawy o elektronizacji doręczeń przez parlament, dojdzie oficjalna korespondencja pomiędzy urzędami a obywatelami. Ci z nas, którzy zostawią swoje dane w RDK będą otrzymywali ją na podany adres email, obywatele bez odpowiedniego wpisu w RDK, tak jak dotychczas dostaną ją tradycyjną drogą, czyli listownie przez operatora wyznaczonego.

Jak się zapisać do RDK? Można to zrobić w urzędzie, ale też od początku do końca online, wystarczy posiadać Profil Zaufany (tan ma już założonych prawie 5 mln obywateli). Wpisu dokonujemy na stronach Rejestru Danych Kontaktowych, po podaniu swoich danych potwierdzamy je kodem otrzymanym albo na numer telefonu, albo adres e-mail, w zależności, które dane zostawiliśmy i wpis gotowy.

Natomiast, jeśli wolicie tradycyjną drogę, wpisu możecie dokonać wypełniając odpowiedni formularz i składając go na ręce urzędnika w każdym urzędzie gminy.

Źródło: Ministerstwo Cyfryzacji.