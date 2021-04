Oto, dlaczego uważam, że w tym roku tańszy model wygrywa – recenzja realme 8

Dziś tak naprawdę ze świecą szukać premiery telefonu w której pokazana zostałaby tylko jedna wersja danego urządzenia. Jeżeli jakiś telefon debiutuje, to obowiązkowo musi mieć też swoją wersję Pro (a czasami też Light, I, T, 5G, Ultra, Pro Ultra – dowolne skreślić). Przywilejem nas, jako recenzentów jest to, że mamy dostęp najczęściej do wszystkich wariantów, które producent wypuszcza na rynek i bardzo łatwo jest nam powiedzieć „tak, mocniejsza wersja jest lepsza, ponieważ to, to i to”. Łatwo jest nam też powiedzieć, że lepiej jest dopłacić te 2-3 stówki by kupić telefon, który naszym zdaniem jest po prostu lepszy. Często zostawia to podstawowe/słabsze wersje danego urządzenia w cieniu mocniejszych kolegów. Tym razem będzie jednak inaczej. Dziś bowiem opowiem wam o realme 8. Niedawno recenzowałem jego mocniejszego brata – możecie przeczytać o tym tutaj. Moim zdaniem w tej generacji to właśnie podstawowy model 8 powinien jednak zgarnąć więcej uwagi konsumentów. Dlaczego?

realme 8 – specyfikacja techniczna

6,4 calowy wyświetlacz Super AMOLED, 2400×1080 pikseli, 409 ppi, jasność do 1000 nitów,

MediaTek Helio G95, grafika ARM Mali-G76 MC4,

4/6 GB RAM,

64/128 GB pamięci wbudowanej UFS 2.1,

2x slot kart SIM, slot kart microSDXC,

Android 11 z nakładką Realme UI,

łączność bezprzewodowa: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0, LTE, NFC,

USB C, złącze audio jack 3,5 mm, czytnik linii papilarnych pod ekranem,

aparaty z tyłu: 64 Mpix f/1.8, PDAF, 8 Mpix f/2.3 (szeroki kąt), 2 Mpix f/ 2.4 (makro), 2 Mpix f/ 2.4 (wykrywanie głębi),

aparat z przodu: 16 MPix, f/2.5,

bateria : 5000 mAh, wsparta szybkim ładowaniem 30 W,

wymiary: 160.6 x 73,9 x 8.1 mm,

waga: 176 gramów,

cena: 899 zł (4+128)/999 zł(6+128)

realme 8 – wygląd zewnętrzny

Jeżeli weźmiemy do ręki realme 8, zobaczymy, że pomimo iż na pierwszy rzut oka mamy tu ten sam pomysł na wygląd co w modelu Pro, to jednak materiały użyte do konstrukcji smartfona są tu zupełnie inne. Zamiast matowych plecków mamy tu błyszczący, nieco śliski plastik z tym samym, zatopionym pod nim napisem „Dare to Leap”. Jak najbardziej rozumiem, że nie wszystkim się to podoba, ale dla mnie jest to neutralne, a nawet zapisałbym przy tym mały plusik, bo w końcu można „jakoś” odróżnić telefony od siebie. To co jednak warte zauważenia, to fakt, że chociaż błyszcząca obudowa może się wydawać bardziej premium i zakładam, że mając dwa smartfony koło siebie to właśnie ten wariant przypadnie do gustu większej liczbie osób, o tyle z pewnością nie jest ona tak odporna na zarysowania, a już na pewno – nie na odciski palców. Dlatego tez zachęcam do wsadzenia smartfona w etui od razu po zakupie – realme dodaje jedno na gratisie do zestawu.