Napisy na pleckach smartfonów potrafią być tak wielkie, że aż proszą się o etui

Użytkownicy smartfonów dzielą się na dwie grupy. Jedna od razu wkłada urządzenie do etui – ja robię to przede wszystkim ze względów bezpieczeństwa, ale lubię też móc zmieniać wygląd smartfona, choć nie każdy zgadza się z tym, że drewniane wykończenie z wyjącym do księżyca wilkiem wygląda dobrze.