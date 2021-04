Ej, ale ja już to gdzieś widziałem – recenzja realme 8 Pro

Jak to mówią – człowiek do dobrego bardzo szybko się przyzwyczaja. W przypadku smartfonów również jest to prawda, ponieważ „gonić” topowy poziom, serwując kolejne duże ulepszenia można tylko przez jakiś czas. Z czasem różnice pomiędzy kolejnymi generacjami staną się mniejsze, a usprawnienia – subtelniejsze. Nie znaczy to, że ich się nie zauważa, nic z tych rzeczy. Po prostu patrząc na wysoki dotychczasowy poziom nazwanie kolejnej generacji „rewolucyjną” byłoby nadużyciem. Jednak ewolucja to jedno, a stagnacja – zupełnie co innego. Niestety, w przypadku realme 8 Pro mamy do czynienia raczej z tym drugim. Oczywiście, powodem takich decyzji jest globalny wzrost cen półprzewodników. realme, żeby nie podnosić cen, musiało się zbalansować budowę smartfona. Czy im się to udało?

realme 8 Pro – specyfikacja techniczna

6,4 calowy wyświetlacz Super AMOLED, 2400×1080 pikseli, 409 ppi,jasność do 1000 nitów

układ Snapdragon 720G, grafika Adreno 618,

6/8 GB RAM,

128 GB pamięci wbudowanej UFS 2.1,

2x slot kart SIM, slot kart microSDXC,

Android 11 z nakładką Realme UI,

łączność bezprzewodowa: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0, LTE, NFC,

USB C, złącze audio jack 3,5 mm, czytnik linii papilarnych pod ekranem,

aparaty z tyłu: 108 Mpix f/1.9, PDAF, 8 Mpix f/2.3 (szeroki kąt), 2 Mpix f/ 2.4 (makro), 2 Mpix f/ 2.4 (wykrywanie głębi),

aparat z przodu: 16 MPix, f/2.5,

bateria : 4500 mAh, wsparta szybkim ładowaniem 50 W, w zestawie ładowarka 65 W,

wymiary: 160.6 x 73,9 x 8.1 mm,

waga: 176 gramów,

cena: 1199 zł (6+128)/1299 zł(8+128)

realme 8 Pro – wygląd zewnętrzny

Największe zmiany jeżeli chodzi o nowy model zaszły w wyglądzie zewnętrznym smartfona. Już w przypadku modelu 7 Pro mówiłem, że podoba mi się ich podejście do konstrukcji smartfonów. Nie mam problemu z plastikowymi smartfonami, jeżeli jest to plastik wysokiej jakości i do tego – odporny na przeciwności losu. Pomimo tego, że wygląd nowego smartfona może nie przypaść ludziom do gustu, to ja nawet cieszę się, że firma po jednym modelu porzuciła „samsungowy” design na rzecz zrobienia czegoś bardziej po swojemu. Mi plecki realme 8 Pro po miesiącu używania go jako mojego głównego smartfona opatrzyły się już do tego stopnia, że nawet zacząłem je lubić i nie mam problemu, gdyby firma została właśnie przy tym stylu z tylko delikatnymi modyfikacjami z generacji na generację. To jednak jest mało prawdopodobne, więc jeżeli komuś się podoba taki wygląd – niech kupi telefon z serii 8, bo seria 9 będzie wyglądała już pewnie zupełnie inaczej.