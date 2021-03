Konkurencja robi to lepiej – recenzja Motorola Moto G10

Dodatkowo, telefon, choć nie jest „bardzo” duży jak na dzisiejsze standardy, to jest dosyć spory. Producent podaje, że jego grubość do 9,19 mm, jednak w ręce wydaje się on sporo grubszy od chociażby Samsungów z linii A. Ja rozumiem, że baterię 5000 mAh gdzieś trzeba zmieścić, ale przecież na rynku jest multum telefonów z takim ogniwem, które nie są aż tak grube. Finalnie więc mi wygląd Moto G10 do gustu nie przypadł, ale jeżeli ktoś szuka telefonu który nie będzie się wyróżniał spośród tysiąca innych, np. jako urządzenie służbowe, to Moto G10 może być dla niego. Po małym plusiku trzeba tu jednak zapisać za (jak zawsze) za czytnik linii papilarnych na pleckach wkomponowany w logo, gniazdo mini jack oraz dołączone do zestawu przezroczyste etui.

Motorola Moto G10 – ekran

Postanowiłem zatrzymać się nieco przy ekranie tego smartfona, nie dlatego by podkreślić jakąś jego niesamowitą cechę, ale by pokazać, że wciąż jest to jeden z komponentów, na którym łatwo jest oszczędzić. W tym wypadku oszczędzono bardzo – nie tylko jest to ekran TFT, ale też jego jasność maksymalna jest dosyć niska, co sprawia, że praca w pełnym słońcu jest mało komfortowa. To, do czego chcę się jednak najmocniej przyczepić to rozdzielczość – 1600×720 pikseli to trochę za mało w telefonie w tym rozmiarze. Chce tylko przypomnieć, że konkurencja w tej cenie oferuje FHD LCD 90 Hz – lepsze kolory, wyższa rozdzielczość i częstsze odświeżanie. Motorola musi się więc lepiej postarać, bo w kwestii ekranu nie ma niczego, czego inni producenci nie robiliby lepiej.