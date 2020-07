Recenzja Jabra Evolve2 85. Czy takie są właśnie idealne słuchawki do biura?

Idzie to w parze z naprawdę fantastycznym ANC. Jabra podkreśla, że to najbardziej zaawansowany chipset odpowiadający za redukcję szumów, jaki kiedykolwiek dotąd udało się im stworzyć. W połączeniu z bardzo efektywnie tłumiącymi dźwięki nausznikami daje to bardzo dobre rezultaty. Po zdjęciu słuchawek ma się wrażenie powrotu z jakiegoś innego świata, gdzie panuje absolutna cisza. Nie znaczy to oczywiście, że ANC wycina absolutnie wszystkie dźwięki. Trwające tuż obok rozmowy albo kosiarka do trawy piętro niżej ciągle są (ledwo) słyszalne. Wystarczy jednak puścić cicho jakąkolwiek muzykę, żeby o nich całkowicie zapomnieć.

Gdybym miał go z czymkolwiek porównywać, byłyby to pewnie Bose QC35, które spisują się pod tym względem znakomicie. Jednak Evolve2 85 mają tę przewagę, że grają dużo lepiej od Bose (nie wspominając już o użytecznym Hearthrough).

Jabra Evolve2 85 to również aż 10 wbudowanych mikrofonów. Nacisk na rozmowy głosowe jest tutaj zrozumiały – w końcu mamy do czynienia z headsetem do rozwiązań biznesowych. I rzeczywiście, mikrofony działają tak, żeby świetnie wyłapywać wypowiadane przez nas słowa w niemal każdych warunkach. Część z nich odcina szumy z otoczenia, część skupia się na nas. Mam jednak wrażenie, że jakoś rejestrowanego dźwięku mogłaby być mimo wszystko lepsza. Brakuje tutaj większej szczegółowości i szerszego spektrum. Głos jest płaski. Czasem brzmi jak z puszki. Mam nadzieję, że to kwestia kilku software’owych aktualizacji, które poprawią tę sytuację.

Dodatkowe funkcje i bateria

Po podłączeniu słuchawek do komputera warto ściągnąć dedykowaną aplikację Jabra Direct, która pozwoli nam je skonfigurować i instalować ewentualne aktualizacje oprogramowania w przyszłości. Skonfigurujemy tutaj też mechanizm wykrywający, czy słuchawki są założone. Otóż domyślnie Evolve2 85 po zdjęciu z głowy zatrzymują odtwarzanie lub wyciszają aktualnie prowadzoną rozmowę. Po założeniu z powrotem – wznawiają wszystko. Jeżeli nie odpowiada nam takie działanie, możemy je oczywiście wyłączyć.