Recenzja Godfall na PS5. No i mamy pierwsze rozczarowanie nowej generacji

To nie jest zła gra, ale na start nowej generacji powinna być lepsza

Nie zrozumcie mnie źle – Godfall nie jest ani tragiczne, ani złe. Jest po prostu przeciętne. Ładne, ale nie olśniewające. Walczy się całkiem przyjemnie, ale nie znalazłem tu niczego nowego i wciągającego – z miejsca mogę wymienić 3 lepsze slashery, w które grałem w przeciągu ostatnich trzech lat. Jeśli dołożyć do tego banalnie prostą i nudną opowieść oraz świat, który nie potrafi wciągnąć na długo i pozostawić po sobie wspomnień – dostajemy niebrzydkiego średniaka. Takiego na 10-12 godzin, ale może to i lepiej, bo chyba więcej bym nie wytrzymał. Niby tytuł daje do zrozumienia, że stawia na powtarzanie rozgrywki, ale jakoś nie mam na to ochoty. Marudzono, że The Order 1886 było krótkie, liniowe i korytarzowe – ale przeszedłem grę z wypiekami na twarzy, Godfall wielokrotnie wyłączałem i wracałem do monotonnego przecież często Destiny 2. Podobno jest też tryb sieciowej kooperacji, ale przed polską premierą konsoli nie miałem z kim go sprawdzić. I nie wiem czy na pewno bym chciał, bo trudno mi uwierzyć, że wtedy gra zaoferowałaby więcej zabawy.

To moim zdaniem za mało by startować wraz ze startem PlayStation 5. Bo gra ani nie pokazała mocy konsoli (dławi się na ustawieniach stawiających na wizualny aspekt), ani nie wprowadza niczego nowego do gatunku, ani nie wciąga odpowiednio mocno. Dla mnie taki tytuł na start to rozczarowanie, szczególnie że kosztuje 340 złotych. Jeśli pojawi się w w PS+, ściągnijcie i ograjcie, kiedy trafi do jakiejś fajnej promocji – również. Ale w premierowej cenie nie polecam.

Ocena: 6-/10