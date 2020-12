Dla miłośników dużych baterii nastały złote czasy

Smartfony, jak wszystkie urządzenia elektroniki użytkowej, ewoluują, stopniowo dopasowując się do potrzeb użytkowników i wykorzystując najnowsze zdobycze techniki do oferowania coraz to nowych funkcji. Jakiś czas temu zaznaczyłem, że dla mnie w smartfonach bardzo ważnym przełomem było szybkie ładowanie, jednak nie można zapominać też, że jest jeszcze drugi element tej układanki – bateria. Jak zapewne większość z was wie, przez lata ogniwa telefonów miały spory problem. Pojemności rzędu 2500 – 3000 mAh w połączeniu z rosnącymi wyświetlaczami i mocniejszymi komponentami nie wystarczały, by smartfon wytrwał na jednym ładowaniu nawet dzień.

Standardem stało się noszenie ze sobą powerbanków, bądź też szukanie w trakcie dnia miejsca, w którym można by było doładować telefon. Na szczęście jednak te czasy są już za nami i dziś, dzięki nowym markom na rynku oraz postępowi technologicznemu możemy się cieszyć z tego, że nasz telefon wytrzymuje z dala od gniazdka nie jeden, nie dwa, ale nawet 3 i więcej dni. Jak to?

Duża bateria – jak to obecnie wygląda na rynku?

Mówi się, że to konkurencja napędza zmiany na rynku i w tym wypadku jest to prawda. Przez lata bowiem konsumenci nie mogli doprosić się producentów o to, by ci zwrócili uwagę na to, jak długo ich smartfony pracują na jednym ładowaniu. Wszystko dlatego, że pojemność akumulatora wydawała się im zbyt mało atrakcyjnym marketingowo tematem. Na szczęście dziś możemy wybierać spośród aparatów wielu marek, w tym tak młodych jak realme. I dopiero ich pojawienie się pokazało, czego naprawdę chcą konsumenci. Kiedy bowiem takie marki zaczęły wypuszczać telefony z bateriami 5, 5,5 czy 6 tys. mAh, wszyscy zobaczyli, że to właśnie duże ogniwa przyciągają konsumentów bardziej niż kolejne megapiksele czy piąty aparat.