Dziś premiera realme 7 5G. Co ma do zaoferowania nowy model?

Listę różnic zacznę jednak nie od łączności, ale od wszystkiego poza nią. Dlaczego? Ano dlatego, że nawet jeżeli ten telefon nie posiadałby 5G, to i tak w swojej cenie (1299 zł) jest to bardzo przyzwoity smartfon. Pierwszym na co rzuca się w oczy po odpakowaniu telefonu, jest oczywiście ekran. Jest to IPS LCD o przekątnej 6,5 cala i rozdzielczości 2400×1080 pikseli. Daje to świetną ostrość na poziomie 405 ppi. Jednak najważniejszym elementem tego wyświetlacza jest jego częstotliwość odświeżania na poziomie 120 Hz. Dzięki temu ma się wrażenie, że telefon na każdą komendę reaguje błyskawicznie. Nawet przewijanie menu jest w tym smartfonie przyjemnością.

… z zupełnie nowymi podzespołami

Aby móc utrzymać stabilne 120 FPS, urządzenie musi być wyposażone w odpowiednio mocne podzespoły. Smartfon został wyposażony w układ MediaTek Dimensity 800, czyli odpowiedź na popularnego Snapdragona 765G napędzającego chociażby Google Pixel 5 czy Motorolę RAZR. Do tego mamy aż 6 GB pamięci RAM, czyli wciąż więcej niż zazwyczaj oferuje się w tej półce cenowej. Taki zestaw nie tylko pozwala na wydajne działanie bez żadnych zacięć, ale też (oczywiście) umożliwia szeroko reklamowaną łączność 5G. Nie można tu też zapomnieć, że realme posiada bardzo mocną kartę przetargową w postaci ładowania DartCharge, w tym wypadku – 30 W. Jeżeli już raz się przyzwyczai do tego, jak szybko można dzięki temu standardowi naładować telefon (w tym wypadku od zera do 100 proc. w nieco ponad godzinę) i jak bardzo poprawia to komfort użytkowania telefonu, ciężko wrócić do tradycyjnych ładowarek. Na wyrokowanie, jak długo potrafi wytrzymać bateria w tym telefonie jeszcze nieco za wcześnie, ale 5000 mAh które posiada ten model wydaje się być wartością jak najbardziej wystarczającą.

Kolejnym, na czym chciałbym się skupić jest aparat. Ten tutaj posiada bardzo podobne parametry do modelu 7. Mamy tu więc jasną (f/1.8) matrycę 48 Mpix, która dzięki pixel biddingowi tworzy 12 Mpix obrazy. Oprócz tego mamy tu 8 Mpix szeroki kąt, 2 Mpix Macro i 2 Mpix wykrywanie głębi. Taki zestaw pozwala zrobić dobrze wyglądające zdjęcia nie tylko w dzień, ale też w nocy.