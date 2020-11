Do całej tej zabawy dołącza również Razer, który wprowadza specjalną edycję myszki Viper Ultimate Cyberpunk 2077 Edition w intensywny żółtym kolorze, którą będzie można kupić również z dedykowaną podkładką Gigantus V2. Viper Ultimate to symetryczna, bezprzewodowa myszka (dostosowana do osób prawo i leworęcznych) z technologią HyperSpeed firmy Razer, która zapewnia stabilną, bezprzewodową wydajność. Wykorzystano w niej optyczny czujnik Razer Focus+ o rozdzielczości 20000 DPI z dokładnością na poziomie 99,6% i wiele inteligentnych funkcji. Razer zastosował też optyczne przełączniki drugiej generacji, które oferują błyskawiczny czas reakcji (0,2 ms), co gwarantuje, że Viper Ultimate Cyberpunk 2077 Edition nie będzie was spowalniać w szybkich grach sieciowych.