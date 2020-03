Gamingowe maseczki chirurgiczne? Razer przekaże ich milion służbom medycznym

Razer stara się pomóc lekarzom i służbom ratowniczym. Firma zadeklarowała przekazanie miliona maseczek chirurgicznych dla najbardziej potrzebujących krajów. Służby sanitarne z całego świata otrzymają pomocne komponenty. Razer początkowo skontaktował się z władzami Singapuru, gdzie znajduje się główna siedziba Razer SEA. To własnie ten kraj otrzyma pierwszą pomocową paczkę od producentów akcesoriów komputerowych.

While there has been incredible demand for our products during this time with many staying home to avoid the crowds (and to play games), the team at @Razer understands that all of us have a part to play in fighting the virus – no matter which industry we come from.

— Min-Liang Tan (@minliangtan) March 19, 2020