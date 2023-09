Można już zamawiać Raspberry Pi 5, poprawiono dosłownie wszystko

Raspberry Pi 5 trafia do przedsprzedaży

Po zawirowaniach związanych z przerwanymi łańcuchami dostaw i problemach z dostępnością, szef Raspberry Pi Foundation zapowiadał, że 5. wersji urządzenia nie zobaczymy raczej w tym roku. Od premiery wersji 4 minęło już 4 lata, w tym czasie sprzedano 14 milionów urządzeń, więc nic dziwnego, że presja środowiska była spora. Okazuje się jednak, że projekt udało się domknąć wcześniej, a dzięki większej dostępności do producentów półprzewodników, udało się też wyprodukować własny układ. Nowy procesor BCM2712 produkowany jest w litografii 16 nm i posiada 4 rdzenie Cortex-A76 taktowane zegarem 2.4 GHz oraz układ graficzny VideoCore VII GPU. Zarówno wydajność CPU jak i GPU powinna być przynajmniej dwukrotnie większa niż w RPi 4. Większa jest także przepustowość, dzięki temu możemy do RPi 5 podpiąć nawet dwa ekrany 4K z odświeżaniem 60 Hz jednocześnie.

Największą nowością jest jednak zaprojektowany samodzielnie, kosztem 15 mln USD, układ I/O - RP1, który odpowiada za komunikację portów wejścia/wyjścia z procesorem. Dzięki niemu do dyspozycji mamy między innymi dwa USB 3.0 (5 Gbps), dwa porty USB 2.0, gigabitowy kontroler LAN oraz interfejs dla kamer i urządzeń GPIO. Osobny układ zapewnia wsparcie WiFi 802.11ac, Bluetooth 5.0, slot microSD, a nawet PCIe 2.0 x1 pozwalające na podpięcie dysku SSD. Jedyny minus to fakt, że z racji większego zapotrzebowania na energię, natężenie prądu w gniazdach USB zostało obniżone do 600 mA przy zastosowaniu standardowego zasilacza USB-C 15 W. Można ten limit podnieść do 1.6 A kupując dodatkowy zasilacz o mocy 25 W za 12 USD.

Ile kosztuje Raspberry Pi 5? Wersja z 4 GB pamięci RAM wyceniona została na 60 USD, a za 8 GB trzeba zapłacić 80 USD. Są to już znacznie większe wartości, niż w czasach pierwszej wersji tego rozwiązania, ale też wydajność i możliwośc również są znacznie większe. Wieść gminna niesie, że z pomocą mocniejszego zasilacza możliwe będzie też podkręcenie procesora i skorzystanie z jeszcze większej wydajności. Wtedy pewnie przyda się system chłodzenia jak poniżej. Zamówienia na RPi 5 można już składać u autoryzowanych sprzedawców i na stronie fundacji, a dostawy rozpoczną się pod koniec października.