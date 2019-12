Ransomware jeszcze bardziej niebezpieczne. Tak zmusza się firmy do płacenia

Firmy nie płacą, bo w środowisku ugruntowały się pewne procedury dotyczące ataków z użyciem ransomware. Najczęściej zaleca się, aby nie płacić przestępcom – bo nigdy nie mamy gwarancji, że nasze dane zostaną „uwolnione” i odszyfrowane. Stąd też najczęściej stosuje… backupy, które doskonale chronią przed ransomware. Trzeba tylko o nich pamiętać, wiecie o co chodzi. Zwyczajnie trzeba robić kopie zapasowe. Świat dzieli się na ludzi, którzy je robią i na tych, którzy… dopiero zacznę je robić. He, he.

Dekoniunktura na „rynku ransomware” spowodowała, że cyberprzestępcy się wycwanili

Jakoś ofiarę trzeba zmusić do zapłacenia okupu. Jeżeli nie motywuje jej to, że informacje zostaną usunięte, to może zwyczajnie zrobić użytek z tego, co się udało pozyskać? Z takiego założenia hakerzy wychodzą coraz częściej i Krebs on Security wskazuje na fakt, iż coraz częściej payload zagrożeń typu ransomware zawiera w sobie mechanizm, który pozwala cyberprzestępcom na wykradzenie danych z maszyn. A co za tym idzie – w razie niezapłacenia okupu, mogą szantażować ofiary: „nie zapłacicie? upublicznimy wasze dane”. To w niektórych przypadkach może być bardzo mocnym motywatorem do zapłacenia okupu.

Cyberprzestępcy stojący za ransomware Maze, niebezpiecznym, złośliwym oprogramowaniu szyfrującym dane (i żądającym okupu) postanowili wykorzystać mechanizmy zaszyte w skonstruowanym przez nich zagrożeniu i stworzyli stronę internetową, na której wkrótce mają upublicznić informacje o firmach, które zdecydowały się nie współpracować i zwyczajnie nie zapłaciły okupu.