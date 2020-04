Uwaga: Artykuł został zaktualizowany w dniu 04.04.2020.

Urządzenie wielofunkcyjne czy drukarka?

Podstawowe pytanie to czy faktycznie jest nam potrzebne urządzenie wielofunkcyjne. Biorąc pod uwagę, że najtańsze modele z wbudowanym skanerem można kupić już za 120 PLN, czyli porównywalnie z samodzielną drukarką, to wydaje się, że wybór jest jeden. Trzeba jednak pamiętać, że nie każdemu potrzebny będzie skaner, a ważniejsze mogą być rozmiary, które dla samej drukarki będą znacznie bardziej kompaktowe. Decyzja jest więc bardzo indywidualna, ja zakładam, że czytając ten tekst, szukacie urządzenia wielofunkcyjnego, więc takimi się dzisiaj zajmiemy.

Atrament czy laser?

Druga kwestia to wybór sposobu drukowania. Drukarki laserowe w dzisiejszych czasach nie są już ani droższe w zakupie niż modele korzystające z atramentu, ani jeśli chodzi o koszty druku. Co więcej w zdecydowanej większości przypadków zaoferują znacznie lepszą jakość oraz szybkość druku. Problem tylko w tym, że zazwyczaj są to urządzenia monochromatyczne, czyli drukujące tylko w kolorze czarnym. Są oczywiście dostępne drukarki laserowe i urządzenia wielofunkcyjne kolorowe, ale ich cena nie zachęca. Szczególnie jeśli szukacie drukarki do domu, gdzie będzie wykorzystywana sporadycznie.

A skoro już mowa o częstotliwości korzystania z drukarki, cały czas pokutuje wśród użytkowników opinia, że drukarki atramentowe są złe, bo tusze zasychają, głowice się blokują i drukarka po dłuższym przestoju nadaje się do wyrzucenia. Jest to nie tylko opinia krzywdząca, ale też w większości przypadków nieprawdziwa. Nawet jeśli z drukarki nie korzystamy codziennie, ale jest ona podłączona do zasilania, to sama zadba o to aby raz na jakiś czas przeczyścić głowicę i zapobiec potencjalnym uszkodzeniom. Na przykład Brother robi to dokładnie raz na dobę, dlatego jeśli drukarka znajduje się w pokoju, w którym śpicie, to warto ustawić ją tak aby robiła to w ciągu dnia, a nie w środku nocy ;-).

Wybór sprowadza się zatem do decyzji, czy zależy wam na kolorowych wydrukach. Jeśli tak, to w grę wchodzą praktycznie tylko urządzenia atramentowe, jeśli nie, to można rozważyć zakup drukarki laserowej.

Najlepsze urządzenia wielofunkcyjne – ranking

Podobny ranking przygotowałem niemal dokładnie rok temu. Patrząc dzisiaj na ceny drukarek, wygląda na to, że zamknięte szkoły i nauka w domu sprawiły, że ceny drukarek poszybowały w górę. Dla porównania pierwszy model w tamtym zestawieniu, HP DeskJet 2630 rok temu kosztował około 150 PLN, dzisiaj można go dostać w nielicznych sklepach w cenie okolicach 300 PLN. Kupno urządzenia wielofunkcyjnego poniżej 300 PLN jest dzisiaj generalnie bardzo trudne, wygląda na to, że większość z nich została wyprzedana. Dlatego startujemy od wyższych kwot. W takim przypadku coraz bardziej opłacalne stają się drukarki, w których możemy uzupełniać sam tusz (ze stałym zasilaniem), bez konieczności zakupu dedykowanych pojemników. W długim terminie koszty eksploatacji są wtedy znacznie niższe.

1. HP DeskJet Ink Advantage 3835 – ~330 PLN

Zaletą obecnej sytuacji jest fakt, że za nieco ponad 300 PLN można od urządzenia wielofunkcyjnego nieco więcej wymagać. Tak jest w przypadku HP DeskJet InkAdvantage 3835, które można kupić już za około 330 PLN, a w pakiecie dostajemy drukarkę atramentową, skaner z automatycznym podajnikiem ADF oraz obsługę WiFi i drukowania bezpośrednio z urządzeń mobilnych. Drukarka jest w stanie wydrukować 8 stron na minutę w trybie czarno białym i 5,5 strony w trybie kolorowym. Podajnik mieści 60 standardowych (gramatura 80g/m2) arkuszy A4, a podajnik skanera ADF zmieści 35 kartek.

Jeśli chodzi o ekonomię, to nie jest z tym najlepiej. Oryginalny zestaw tuszy (czarny + kolor) kosztuje około 140 PLN, zamienniki można kupić nieco taniej, ale nie są to duże różnice, choć warto odnotować, że przynajmniej mają większą pojemność. Według specyfikacji jeden pojemnik na tusz zapewnia wydajność 360 stron mono i tylko 200 stron w kolorze, zamienniki w wersji XL oferują nawet trzykrotnie większą pojemność, a co za tym idzie wydajność druku.