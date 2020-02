Wkrótce zadebiutuje nowy, nieco inny, serwis VOD. Chce rywalizować z największymi

Czy na rynku streamingu wideo jest jeszcze miejsce dla nowych graczy? Cóż, prawdopodobnie się znajdzie — chociaż nie da się ukryć, że jest tam coraz ciaśniej i zdobycie uwagi tłumów do najłatwiejszych zadań nie należy. Mimo wszystko co rusz słyszymy o kolejnych próbach, Quibi podchodzi do tematu dość… niecodziennie. Ale trzeba przyznać, że doskonale wpasowując się we współczesne trendy.