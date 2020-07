Wyobraźcie sobie, że dzwoni do Was całkowity laik w sprawach komputerowych z prośbą o pomoc w rozwiązaniu jakiegoś problemu na komputerze. Pierwsza myśl, jest taka, że będziecie musieli mu przekazać, jak ma zainstalować TeamViewer Host lub Chrome Remote Desktop. To się oczywiście da zrobić, ale po co się tak męczyć? Poznajcie Getscreen.me - pulpit zdalny jednym kliknięciem.