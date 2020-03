Xbox Series X kontra PlayStation 5. Która konsola jest tak naprawdę potężniejsza?

Znamy już szczegóły dotyczące najważniejszych konsol, jakie pojawią się już niedługo. Za nami garść informacji od Microsoftu oraz konferencja od Sony. Fani jednej i drugiej marki naprawdę mają się z czego cieszyć, bo czekają na nas porządne maszyny. Obie konsole nowej generacji oferują znacznie większą moc względem swoich poprzedniczek.

Porównanie specyfikacji PlayStation 5 i Xbox Series X

PS5 Xbox Series X CPU 8x Zen 2 Cores at 3.5GHz (variable frequency) 8x Cores @ 3.8 GHz (3.6 GHz w/ SMT) Custom Zen 2 CPU GPU 10.28 TFLOPs, 36 CUs at 2.23GHz (variable frequency) 12 TFLOPS, 52 CUs @ 1.825 GHz Pamięć 16GB GDDR6/256-bit 16 GB GDDR6 w/ 320b bus Szerokość pasma 448GB/s 10GB @ 560 GB/s, 6GB @ 336 GB/s Dysk Custom 825GB SSD 1 TB Custom NVME SSD I/O Przepustowość 5.5GB/s (Raw), Typical 8-9GB/s (Compressed) 2.4 GB/s (Raw), 4.8 GB/s (Compressed, with custom hardware decompression block) Rozbudowa pamięci NVMe SSD Slot 1 TB Expansion Card (matches internal storage exactly) Napęd 4K UHD Blu-ray Drive 4K UHD Blu-Ray Drive

Na papierze wygląda na to, że Xbox Series X jest technicznie bardziej imponującą konsolą nowej generacji. Bliższe oględziny wskazują jednak na to, że obie konsole będą do siebie bardzo podobne pod względem technicznym. Obie mają szybkie dyski SSD, obie mają ośmiordzeniowe procesory, obie pozwolą na znaczną rozbudowę pamięci. Microsoft może mieć przewagę nad Sony, ale z drugiej strony dysk SSD w PS5 jest niesamowicie szybki. To największa z różnic, jakie dzieli konsole, bo cała reszta jest dość minimalna.

Wszystko oczywiście zależy od tego, jak moc obu konsol będzie wykorzystywana przez twórców. Najważniejsza jest przecież zawartość i gry, jakie zobaczymy na obu konsolach. Czekają nas bardzo przyjemne wrażenia odnośnie do nowej generacji. Będzie dużo szybciej, powstające światy będą mogły być bardziej skomplikowane i realistyczne. Po prostu będzie lepiej. Programiści z pewnością dadzą z siebie wszystko i wycisną z obu konsol wszystko, co będzie tylko możliwe. Nam, graczom, pozostaje się tylko cieszyć.