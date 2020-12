PS5 miażdży sprzedażą nowe Xboksy mimo tego, że konsoli nie ma w sklepach

Od premiery konsol nowej generacji minął już ponad miesiąc. Były to dość dziwne premiery, standardowo dla świata elektroniki zepsute przez pandemię koronawirusa. Ta, niestety, wpłynęła nie tylko na rozmach samego startu, ale również dostępność konsol, przede wszystkim PlayStation 5. Nie jest tajemnicą, że zapotrzebowanie na następczynie PlayStation 4 było zdecydowanie większe niż liczba wyprodukowanych egzemplarzy, co zaowocowało brakami w sklepach i magazynach. Jeśli zajrzycie do polskich sklepów, nie da się kupić PS5 i może uda Wam się załapać na dostawę w lutym przyszłego roku, a może nie – to wciąż niestety loteria. No chyba, że koniecznie chcecie mieć sprzęt u siebie w domu, na aukcjach da się nabyć PlayStation 5 w mocno zawyżonych cenach. Nie wiem jak wyglądałyby wyniki sprzedaży poszczególnych konsol, gdyby nie problemy z dostępnością PS5, ale mimo to, stosunek nowej PS do nowych Xboksów to 2:1. Sony zmiażdżyło Microsoft.

Sprzedało się już prawie 2 razy więcej PlayStation 5 niż Xboksów X/S

O danych serwisu VGChartz mówiło się swego czasu wiele złego, ale na chwilę obecną ani jedna, ani druga firma nie podzieliła się oficjalnymi wynikami sprzedaży, więc to zestawienie wydaje się najbardziej realne i miarodajne. I już nie będę Was trzymał w niepewności.

PlayStation 5: 3 733 146 Nintendo Switch: 2 329 638 Xbox Series X/S: 2 009 716

Tak, dobrze widzicie. 3,7 miliona sprzedanych egzemplarzy PlayStation 5 do 2 milionów Xbox Series X oraz Series S. To prawie dwa razy więcej konsol. I tak, pomiędzy nimi uplasowało się też obecne na rynku od 2017 roku Nintendo Switch, które wyprzedziło nowe Xboksy. Te same, których preordery tak wszyscy naokoło składali, bo „Game Pass bije wszystko na głowę”. Tutaj warto zaznaczyć kilka istotnych kwestii. Zebrane przez VGChartz dane dotyczą zamówień przedpremierowych oraz pierwszych pięciu tygodni sprzedaży. A czas był bardziej łaskawy dla nowych Xboksów, bo były dostępne w sklepach tydzień dłużej w związku z wcześniejszą światową premierą. Pamiętacie, jak chwalono start Switcha? Wynik jaki ma po 5 tygodniach PS5, Switchowi udało się osiągnąć dopiero w 15 tygodniu obecności na rynku.

Aktualnie udział w rynku wygląda tak: PS5 ma 46,2 procenta, Switch 28.9 procenta, nowe Xboksy 24,9 procenta.