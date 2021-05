Przeżywaj emocje w najlepszej jakości. Kup telewizor oraz akcesoria w x-komie i oszczędź nawet 40%

Promocja z okazji Mistrzostw Europy

Planowaliście wymianę telewizora, ale wciąż nie było dobrego pretekstu, by to zrobić? Zbliżające się Mistrzostwa Europy w piłce nożnej to dobry powód, tym bardziej, że w x-komie trwa promocja, w której telewizory i akcesoria można kupić nawet o 40% taniej.

Sprawdźcie pełną ofertę i szczegóły promocji

Wybraliśmy kilka ciekawych propozycji z tej oferty:

Zasady promocji

Aby skorzystać z promocji wystarczy dodać do koszyka wybrany produkt objęty promocją, aktywować kod rabatowy: euro2020 i dokończyć składanie zamówienia. Promocja obowiązuje od 26.05.2021 roku do 02.06.2021 roku lub do wcześniejszego wyczerpania limitu produktów i nie łączy się z innymi promocjami. Jedna osoba może zakupić tylko jedną sztukę każdego produktu promocyjnego.