Na stronach Policja.pl pojawiła się dziś informacja o ujęciu i aresztowaniu 7 osób, które trudniły się procederem wyłudzania pieniędzy „na BLIKA” od stycznia 2019 roku do maja 2020 roku.

Policja nie zdradza, jak dokładnie wyglądał mechanizm przejęcia kont na Facebooku, ale z innych wcześniejszych doniesień o takich zdarzeniach wiadomo, że przestępcy wysyłali do swoich ofiar na Messengerze linki z filmami do obejrzenia, a na podrobionej stronie docelowej wymagali zalogowania się na konto Facebooka, by móc go obejrzeć, co w zupełności wystarczało do przejęcia konta. Przestępcy logowali się na konta ofiar i wysyłali masowo do ich znajomych prośby o podanie kodu BLIK, jak na przykład te na zrzucie powyżej.

Z reguły były to transakcje od tysiąca do 3 tys. zł. Na tę chwilę lubuscy policjanci w sprawie mają ponad 200 pokrzywdzonych. Dotarcie do tej zorganizowanej grupy przestępczej było niezwykle trudne. Do sprawy oddelegowano najbardziej doświadczonych śledczych z Wydziału dw. z Przestępczością Gospodarczą oraz Dochodzeniowo-Śledczego Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp., którzy wspólnie z Prokuraturą Okręgową krok po kroku zbliżali się do przełomowych ustaleń. Szukali punktów odniesienia, które pozwolą na dotarcie do grupy, w której jej liderzy wykorzystywali tzw. słupy. Żmudna i ciężka praca połączona z doświadczenie rzuciła światło na ten przestępczy proceder.

Sześć osób z tej grupy zostało zatrzymanych pomiędzy październikiem 2019 a styczniem 2020 roku, na wolności pozostawał jednak lider całej grupy przestępczej, którego udało się ująć dopiero 21 maja. To 34-letni mieszkaniec województwa zachodniopomorskiego, który w związku z kierowaniem zorganizowaną grupą przestępczą usłyszał już 36 zarzutów, za które grozi mu kara 10 lat pozbawienia wolności, a pozostałym członkom grupy 8 lat.

