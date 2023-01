Najpierw mBank wprowadził weryfikację nadawcy na poczcie Gmail, Interia, Onet oraz WP/o2, a teraz wprowadził istotną zmianę w swojej aplikacji. Klienci tego banku, aktywnie korzystający z aplikacji mobilnej, mogli do tej pory ustawić sobie powiadomienia, które to chcieli otrzymywać od banku - były one jednak współdzielone przez wszystkie urządzenia podpięte do konta.

Tak więc w przypadku, gdyby w wyniku ataku phishing cyberprzestępcom udałoby się uzyskać dostęp do aplikacji mobilnej danego klienta mBanku, na nic się zda teraz wyłączenie przez nich powiadomień w tej aplikacji, klient i tak otrzyma powiadomienia o podejrzanych transakcjach na innych swoich urządzeniach.

Do tej pory ustawienia powiadomień w aplikacji mobilnej działały tak samo na wszystkich połączonych z nią urządzeniach. W rezultacie, na każde z nich przychodziły te same powiadomienia. Teraz na każdym urządzeniu komunikaty ustawisz zgonie ze swoimi preferencjami.

Jak teraz zmienić ustawienia powiadomień na każdym z tych urządzeń? Wystarczy wskazać w aplikacji z menu (koło zębate) - Ustawienia –> Powiadomienia i wybrać z listy kategorii powiadomień te, które to chcemy włączyć lub wyłączyć na danym urządzeniu.



Uwaga! W związku ze zmianą, na wszystkich aplikacjach musieliśmy na nowo włączyć ustawienia powiadomień. Jeśli masz powiadomienia ustawione indywidualnie, prosimy Cię o ich ponowne dopasowanie.

Niestety, taka zmiana wymagała ze strony mBanku zresetowania wszystkich dotychczasowych ustawień powiadomień klientów, które wprowadzili wcześniej. Tak więc trzeba je na nowo ustawić na każdym z urządzeń podpiętych do konta.

Źródło: mBank.

Stock Image from Depositphotos.