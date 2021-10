Kot Schrödingera, czyli przegląd najlepszych kanałów naukowych na YouTube

Jeśli chodzi o dostęp do wiedzy, żyjemy w bardzo dziwnych czasach. Z jednej strony nasze niedofinansowane szkolnictwo coraz bardziej kuleje, z drugiej, zupełnie za darmo mamy dostęp do tak dużej tak dużej ilości wiedzy, że nie bardzo wiadomo z czego korzystać.

Podstawowym medium służącym do zdobywania wiedzy są u mnie cały czas książki, nie mniej często posiłkuję też YouTubem, na którym można znaleźć masę ciekawych serwisów naukowych. Dlaczego warto z nich korzystać? Choćby dlatego, że książki nie są w stanie pokazać nam przebiegu eksperymentów czy tak dobrze wizualizować części rzeczy. Dodatkowo, do wielu tematów współczesnych mamy już cenne źródła filmowe, które także mogą pomóc nam w lepszym zrozumieniu i zakodowaniu pewnych rzeczy.

Osobiście korzystam głównie z kanałów zagranicznych, ale na końcu znajdziecie też listę kanałów polskich, na które od czasu do czasu lubię zajrzeć.

Kanały zagraniczne

Kanał Nicka Lucida wyróżniający się na tle pozostałych bardzo specyficznym, ale mi osobiści bardzo odpowiadającym, poczuciem humoru. Jeśli chodzi o tematykę, będzie to głównie fizyka z dużą ilością wiedzy o jej kwantowych rejonach, astrofizyka z astronomią oraz teoria względności. Wszytko podane w ciekawy i nieszablonowy sposób.

Kanału Dereka Mullera nie muszę chyba nikomu przedstawiać. Jeden z najbardziej popularnych kanałów naukowych zawiera treści od bardzo poważnych i naukowo podanych, po bardzo rozrywkowe, sprzedające wiedzę w przystępny sposób. Tematyka bardzo szeroka, aczkolwiek również z dużą przewagą fizyki i astrofizyki.

Działający pod auspicjami PBS naukowy kanał Space Time, prowadzony przez astrofizyka Matta O'Dowda, podaje wiedzę w sposób można by rzecz bardziej akademicki i stonowany. Jeśli zbyt frywolnie kręcone filmy cię drażnią, ten kanał może być właśnie dla ciebie. Podobnie jak w Science Asylum większość tematyki kręci się wokół astrofizyki, fizyki kwantowej i teorii względności. Tutaj znajdziecie chyba największą dawkę wiedzy na temat czarnych dziur.

Motto kanału: „Jeden eksperyment jest wart więcej niż 1000 opinii eksperów” mówi sam za siebie. Lewitujące obiekty, czarny płomień, silnik jonowy, przekonanie mrówki, że nie żyje - zobaczycie jak to zrobić krok po kroku, wraz z omówieniem procesów stojących za każdym z eksperymentów. Dużą część doświadczeń (na własną odpowiedzialność oczywiście) można odtworzyć w domu, co może się przydać, jeśli pomagacie z fizyką czy chemią waszym dzieciom.

https://www.youtube.com/watch?v=ZPw9dSV6y2c&t=3s

Kanał naukowy zrobiony przy pomocy bardzo ładnych, bajkowych animacji. Szczególnie przydatny, jeśli chcecie wytłumaczyć pewne sprawy dzieciom, choć oczywiście część filmów będzie dla nich zdecydowanie za trudna. Poza „bajkowym” wyglądem to pełnokrwisty kanał naukowy.

Wszystko, czego chcielibyście dowiedzieć o mikroskopii i mikroskopach, ale boicie się zapytać. Masa porad sprzętowych, dużo inspirujących przykładów, co i jak oglądać „uzbrojonym” okiem.

Kolejny interesujący kanał o fizyce w różnych postaciach, sporo nietypowych tematów. Jeśli chcecie się dowiedzieć dlaczego autor jest fanem przepływu laminarnego lub obejrzeć jeden z najbardziej szczegółowych opisów teleskopu Jamesa Webba, to kanał zdecydowanie dla Was.

Kanały polskie

Myślę, że dwu ostatnich nie muszę przedstawiać, są to jedne z najbardziej rozpoznawalnych kanałów tego typu w polskim internecie. Co do nieco niedocenianego Copernicusa, zacytuje sam siebie z innego antywebowego artykułu:

[quote]Jeden z kanałów naukowych, który odbierany jest chyba trochę jako zbyt specjalistyczny (długa i oficjalna nazwa), przez co ma znacznie mniejszą liczbę subskrybentów i odsłon niż na przykład Uwaga! Naukowy Bełkot, Nauka to Lubię czy SciFun. Filmy z reguły są dłuższe niż na bardziej popularnych kanałach, tematyka bardziej pogłębiona, ale całość jest zrealizowana ciekawie i atrakcyjnie. Zdecydowanie polecam.[/quote]

Oczywiście dobrych kanałów jest z pewnością więcej, ale z braku czasu zaprzestałem już poszukiwań nowych. Czas może i jest względny, a doba ziemska się wydłuża, ale w zdecydowanie zbyt małym zakresie. Nawet na tych kanałach, które tu opisałem, obejrzałem może kilka procent filmów. Jeśli jednak uważacie, że pominąłem coś szczególnie cennego, piszcie w komentarzach.