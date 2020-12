PROMOcnik pomoże ci odnaleźć wyjątkowe prezenty dla siebie i najbliższych

Młodsi piszą listy do Mikołaja, starsi tworzą listy życzeń!

Mam nadzieję że wszyscy mają wiele ciepłych wspomnień związanych z uroczystym pisaniem i wysyłaniem listów do Świętego Mikołaja. To wspomnienia które pozostają z nami na długo — i wierzę, że są one kultywowane również z najmłodszymi. Ci starsi jednak są bardziej zabiegani i nie mają tak dużo czasu, by przygotować starannie opracowane listy. Na szczęście tu z pomocą przychodzi nam elektroniczna lista życzeń dostępna w sklepie Komputronik. Można na niej wybrać interesujące nas produkty, a następnie pokazać ją rodzinie i przyjaciołom. To szybki i niezawodny sposób by uniknąć rozczarowań. Jak ją stworzyć? To nic trudnego: cały proces został przybliżony krok po kroku na specjalnie tej funkcji poświęconej stronie!

Lista życzeń to także najlepsza wskazówka, podpowiedź, inspiracja i pomoc na wagę złota, gdy chcemy znaleźć idealny prezent na komunię, przygotować wymarzony prezent ślubny czy kupić wyjątkowy prezent urodzinowy.

Są zniżki, są polecane produkty, ale jest także wyjątkowy konkurs!

Ale jeżeli myślicie, że to już wszystkie atrakcje jakie przygotował Komputronik — to nic z tych rzeczy! Poza setkami produktów w przystępnych cenach, sklep przy współpracy z firmami Wyjątkowy Prezent oraz Samsung prowadzi także konkurs. Kupując objęty promocją produkt mamy szansę wygrania niesamowitych nagród!