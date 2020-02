Pieszy bez pierwszeństwa przed przejściem

Przez ostatnie tygodnie potrzeba zmian w ustawie o ruchu drogowym była szeroko komentowana. Chodziło głównie o zwiększenie bezpieczeństwa pieszych, których w Polsce ginie na drogach znacznie więcej niż w innych krajach Europy. Najbardziej kontrowersyjny pomysł przewidywał nadanie pieszemu pierwszeństwa jeszcze przed przejściem dla pieszych, co miałoby wymusić na kierowcach znacznie większą uwagę w okolicach przejść. Ostatecznie pomysł ten jednak nie zostanie zrealizowany, a same przepisy zmienią się nieznacznie. Tak naprawdę cały projekt zmian udało się zmieścić na jednej stronie A4.

Dla pieszych zmienia się niewiele, nadal zachowają pierwszeństwo na przejściu, ale przed wejściem na nie muszą zachować szczególną ostrożność.

art. 13 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Pieszy wchodzący na jezdnię lub torowisko albo pieszy przechodzący przez jezdnię lub torowisko, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność oraz, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, korzystać z przejścia dla pieszych. Pieszy znajdujący się na tym przejściu ma pierwszeństwo przed pojazdem.”

Dodano jednak zapis wymuszający na kierowcach zachowanie większej ostrożności przed przejściem, zmniejszenie prędkości oraz ustąpienie pierwszeństwa pieszemu, który wchodzi na przejście.

art. 26 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Kierujący pojazdem, zbliżając się do przejścia dla pieszych, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność, zmniejszyć prędkość tak, aby nie narazić na niebezpieczeństwo pieszego znajdującego się w tym miejscu lub na nie wchodzącego, i ustąpić pierwszeństwa pieszemu wchodzącemu na to przejście albo znajdującemu się na tym przejściu.”

Szczerze powiedziawszy to bardzo ogólny przepis, który w moim mniemaniu niewiele zmieni w kwestii poprawy bezpieczeństwa. Szczególną ostrożność przed przejściem dla pieszych kierowca musi zachować już teraz, tak samo ustąpić pierwszeństwa pieszemu, który już jest na pasach. Kwestia wchodzenia na przejście jest raczej kontrowersyjna, bo trudna do oceny. W praktyce sprowadzi się to z punktu widzenia kierowcy do bacznego obserwowania okolic przejścia, co w gruncie rzeczy powinno poprawić bezpieczeństwo. O ile oczywiście większość kierowców będzie się tak zachowywać.

Łatwiej będzie stracić prawo jazdy

W projekcie wprowadzone zostaną też dwie całkiem istotne zmiany dotyczące samych kierowców. Od 1 lipca ujednolicone zostanie ograniczenie prędkości w terenie zabudowanym do 50 km/h. Obecnie w godzinach od 23:00 do 5:00 rano ograniczenie wynosi 60 km/h, jeśli oczywiście znaki nie stanowią inaczej. Warto pamiętać tutaj szczególnie o znaku ograniczenia prędkości zamontowanym pod tablicą informującą o terenie zabudowanym. Takie ograniczenie obowiązuje na całym terenie zabudowanym, niezależnie od godziny.

Druga zmiana to kwestia utraty prawa jazdy. Zgodnie z wcześniejszymi przewidywaniami, uprawnienia będzie można stracić przekraczając dopuszczalną prędkość o ponad 50 km/h również poza terenem zabudowanym. W praktyce oznacza to, że od 1 lipca każde przekroczenie prędkości o ponad 50 km/h będzie skutkowało utratą prawa jazdy na 3 miesiące, niezależnie od tego czy będzie to droga lokalna czy autostrada. To krok w dobrą stronę, który powinien lepiej dyscyplinować kierowców niż mandat w wysokości 500 PLN.