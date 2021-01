Programy dla astromaniaków – macOS na sterydach cz. 7

Dodatkowo do dyspozycji mamy całkiem dobrze rozbudowaną encyklopedię astronomiczną. Program oferuje także intuicyjny system instalowania dodatków, wśród których za darmo można znaleźć sporo interesujących symulacji, takich jak na przykład upadek komety Shoemaker-Levy 9.

Opis tego, czym różnią się poszczególne wersje SkySafari, znajdziecie tutaj.

Programy można kupić przez Mac App Store.

Kerbal Space Program

Kerbal Space Program to fantastyczna gra, pozwalająca poprowadzić organizację typu SpaceX czy NASA, przetestować dziesiątki rozwiązań z zakresu technologii rakietowych i zdobywać kosmos. Krótko mówiąc można pobawić się w Elona Muska, który zresztą należy do fanów tej wyjątkowej produkcji.

Program udostępnia masę klocków, z których możemy budować rakiety wzorowane na już istniejących lub testować własne, autorskie pomysły. Przy czym pomimo trochę kreskówkowego charakteru, fizyka jest tutaj doskonale odwzorowana. Z racji tego, że na 2022 zapowiedziano wypuszczenie drugiej części, prawdopodobnie w najbliższym czasie można się spodziewać sporych promocji na aktualnie sprzedawaną wersję.

Program możecie kupić na stronie producenta lub Steam.

Stellarium

Jeśli nie chcecie na początku wydawać pieniędzy, to zacznijmy od darmowej pozycji aplikacji typu planetarium, czyli Stellarium. Program jest dość prosty, żeby nie powiedzieć prymitywny, jeśli chodzi o interfejs użytkownika i oferuje charakterystyczny dla tego typu aplikacji przegląd mapy nieba oraz pozwala symulować widok oglądany przez różne urządzenia optyczne. Możemy zmieniać teleskopy, okulary czy rodzaj widoku. Baza obiektów jest spora, aczkolwiek nie wszystkie mają zdjęcia dobrej jakości. Program podaje tylko podstawowe parametry obiektów i nie został spolszczony.

Stellarium ściągnięcie z tej strony.

Solar System Scope

Najbardziej efekciarski program w mojej kolekcji, mocno skupiony na naszym Układzie Słonecznym. Bardzo oryginalny sposób pokazywania informacji, szybkie i efektowne nawigowanie. O obiektach z naszego układu jest całkiem sporo informacji, mamy też możliwość obejrzenia wizualizacji ich budowy wewnętrznej. Niestety im dalej o Układu Słonecznego, tym ilość informacji o różnych obiektach spada.

Na uwagę zasługuje za to… oprawa muzyczna. Dla osób zaawansowanych program będzie raczej za prosty, ale jest świetny jako aplikacja pierwszego kontaktu z astronomią dla dzieci. Jest też jednym z niewielu posiadających polski interfejs, chociaż uczciwie trzeba powiedzieć, że część tłumaczeń kuleje. Program posiada też dodatkowo opcję widoku typu planetarium, ale w bardzo uproszczonej, wręcz prymitywnej formie.

Program kosztuje 9,80 dolara i znajdziecie go tutaj.

Starry Night 8

Seria programów autorstwa tej samej firmy, która odpowiada za SkySafari. Najkrócej można by powiedzieć, że tam, gdzie kończy się SkySafari, tam zaczyna się Starry Night. Dotyczy to niestety także cen, o czym za chwilę. W porównaniu do poprzednika programy oferują znacznie bardziej rozbudowane opcje obserwacji poszczególnych obiektów, zaawansowane sterowanie teleskopami wyposażonymi w odpowiednie moduły i dostęp do ogromnej ilości danych naukowych.

Najdroższa odmiana kosztuje w przeliczeniu prawie 1000 zł, co powoduje, że bez teleskopu, który jest w stanie wykorzystać jego zaawansowane możliwości, to zdecydowanie za droga opcja. Tym bardziej, że sporą część danych znajdziemy też w innych programach tu wymienionych, a ich sumaryczny koszt i tak będzie mniejszy niż SN8 Pro Plus.

Porównanie wersji i ceny obejrzycie tutaj.